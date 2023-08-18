Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Москве началась масштабная трансформация системы среднего профессионального образования. В ее основе лежат принципы практико-ориентированности, мультиспециальности и повышения разрядности .

В результате будут обновлены образовательные программы колледжей, будет разваться тесн ое взаимодействие с работодателями и создана новая современная инфраструктура. Также педагоги и студенты столичных колледжей смогут пользоваться электронными сервисами « Московской электронной школы» («МЭШ»). Об этом рассказала Анастасия Ракова; о форума среднего профессионального образования. Он проводится в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.

«Мы хотим, чтобы молодые профессионалы, которые выходят из наших колледжей, имели возможн ость сразу же идти на реальное производство, чтобы работодателям не приходилось доучивать и пер еучивать их. Поэтому с этого года мы увеличиваем долю практико-ориентированных часов обучения студентов с 3 0 процентов времени до 70. Также мы хотим, чтобы студенты после окончания колледжей получали не одну, а желательно две, три и даже пять профессий. Это повышает конкурентоспособность на рынке труда и делает более устойчивым их положение. И самое важное и сложное: мы хотим задать обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Минимальный разряд квалификации, который мы установили, — третий. А по некоторым профессиям — четвертый. На сегодняшний день студенты не поднимаются выше второго разряда», — сообщила заммэра.

Эти принципы соответствуют подходам федерального проекта «Профессионалитет». С 1 сентября в него войдет 20 столичных колледжей. Более половины всех ребят, которые поступили в колледжи в этом году, будут учиться по 94 н овым образовательным программам.

Содержательная трансформация будет основана также на инфраструктурных изменениях.

Más información днее профессиональное образование. На сегодняшний день Мэр Москвы принял решение о выделении финансовых ресурсов на ближайшие п ять лет для тотального обновления инфраструктуры среднего профессионального образования.

Сейчас ведутся предпроектные разработки по формированию инфраструктуры будущего, чтобы кол ледж был максимально похож на то производство, куда студент придет после обучения. В ближайшее время столица выделит необходимые средства для серьезного обновления материаль но-технической базы колледжей, в первую очередь — производственных мастерских. Всего обновят 230 производственных мастерских. Более того, появится 90 новых мастерских с самым современным оборудованием. Оно подбирается совместно с московскими работодателями исходя из того, какое оборудование будет н а реальном производстве.

Следующий ключевой элемент всех изменений — работа под запрос работодателей. Сегодня в столице формируют широкий пул партнеров в каждой отрасли для работы в долгосрочно й перспективе. Так, совместно с работодателями изучают потребности отрасли при формировании цифр приема. В этом году их увеличили на 20 процентов по ключевым отраслям, на 10–15 процентов в сфере строит ельства, транспорта и ИТ, а в промышленности — почти в два раза. Продолжится развитие практики заключения целевых договоров с гарантией трудоустройства. В новом учебном году в Москве планируют заключить 1700 договоров с компаниями государственно й корпорации «Ростех», а также 700 договоров с Московским метрополитеном. При этом главным результатом обучения студентов станет ориентация на оценку работодателем. Для этого студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, в который включены требования ра ботодателей, а сотрудники предприятий привлекаются в качестве экспертов.

Вместе с этим будет создана уникальная система подготовки и переподготовки профессиональных ка дров. Такой похход должен удов»

«Мы объективно понимаем, что потребности, которые есть сейчас и будут появляться в ближайшее время на рынке труда по рабочим профессиям, мы вряд ли сможем закрыть только выпускниками на ших колледжей. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать совершенно новую систему переподготовки: привле чь лучших специалистов, сделать связку с работодателями, чтобы создать возможности для ма ссового переобучения сегодняшних кадров, взрослых людей tak, чтобы они могли найти хорошую с добавила Анастасия Ракова .

С 17 по 18 августа в Гостином Дворе впервые проходит Всероссийский форум среднего профессионально го образования. Он стал одним из ключевых событий Московского урбанистического форума. Boleto 100 ведущих экспертов сферы образования, органов власти, госкорпораций и бизнес-сообществ и з России, других стран СНГ и стран Азии рассказывают, что такое колледж будущего, каким должен быть образ современного преподавателя-наставника, какова роль искусственного интеллекта в образовании. Москвичи и гости столицы узнают, почему растет востребованность среднего профессионального образо вания и как получить профессию с высоким доходом.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникально й экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других о траслей социальной сферы. Здесь проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозиция ми выставочного пространства можно на официальном сайте.

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