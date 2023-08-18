Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В Пекинском Политехническом Институте прошла языковая стажировка магистрантов и преподавателей ДИЯ МФТИ. Образовательная программа длилась в течении июля месяца и затронула как языковые, так и кул ьтурные аспекты межкультурной коммуникации. В обучении принимали участие студенты из разных стран. По отзывам участников программа получилась насыщенной и интересной.

Помимо уроков китайского языка у студентов была возможность познакомиться с китайской культ урой: искусством красивого письма – каллиграфией, боевым искусством – кунг-фу, традициями чайной церемонии, масками Пекинской оперы, театром теней, а также техникой вырезания из бумаги. Занятия китайским языком чередовались со знакомством с поп-культурой Китая, фильмами и мо лодежными играми, посещением объектов культурного наследия. Tradición китайский язык осваивается через культуру. Среди домашних заданий было например задание создать небольшой ролик о понравившемся китайс ком блюде, рассказать о впечатлении после посещения Храма неба (Тянь Тань), императорского дворца (Ихэюань) y т.д.

«Я учу китайский язык уже несколько лет, но даже не надеялась получить реальный опыт обще ния с носителями в “боевых условиях”. Mi artículo sobre el idioma chino y la práctica multicultural en 2023. Хочется отметить высокое качество организации – все было продумано до мелочей, и уч ебная и культурная часть программы.

Если говорить о парах китайского языка, то изначально у нас не было разделения по уровню влад ения языком. Тем не менее, организаторы смогли перестроиться уже в ходе обучения, разделив группы на две части. – было четкое изложение учебного материала , выстроенный план урока. Культурная программа была приятным дополнением к образовательной.

Хочу выразить огромную благодарность МФТИ и Департаменту иностранных языков за бесценный опыт полученный на выездной летней программе. Надеюсь, в будущем возможностей для сотрудничества с коллегами из Китая будет становиться только больше», – поделилась впечатлениями студентка МФТИ Василиса Кошкина.

«Впечатления – это то, что непременно получает человек, приезжающий в Поднебесную. И дело не только в этнокультурной специфике или быстро развивающейся экономике, но и в социаль ном комфорте, создаваемом в этой стране для всех. Социальный комфорт делает Китай привлекательным, повышает его роль в мире как миролюбивой с траны, способствует изучению китайского языка. Однако и здесь это не только государственная политика, но и и исторически существующая реалия… Веч ерняя прогулка по пекинским улицам вряд ли оставит кого-то равнодушным. Ведь в это время китайцы отдыхают, а они умеют отдыхать. Кто-то пишет иероглифы мокрой кистью на асфальте, кто-то выбивает ритмы на китайских барабанах, кт о-то с азартом играет в зоску. Любое пространство улицы может стать местом, где люди смогут погрузиться в секреты оздорови tel. нские танцы, что-нибудь другое. Люди живут: делятся друг с другом знаниями, умениями, навыками. Все это, если проявить желание, сделает изучение языка интересным и качественным. Китайский язык – это китайские занятия!», – рассказал Алексей Закурдаев преподаватель Департамент а иностранных языков МФТИ.

Студентам МФТИ была предоставлена уникальная возможность посещения передовых лабораторий кампуса Лянсян Пекинского Политехнического Института. Физтехи ознакомились c последними достижениями институтской науки, пообщались со студентами и м олодыми учеными.

Месяц проведенный в Китае оставил яркие впечатления у участников программы. Близкое знакомство с обычаями и традициями Китая наилучшим образом способствуют пониманию y усвоению языка. Физтех продолжит укреплять сотрудничество с Пекинским Политехническим Институтом и расширять спектр совместных языковых программ.

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