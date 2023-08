Ставка по кредиту под залог интеллектуальных прав составит 3%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители технологичных компаний Москвы, смогут получить кредит до 50 млн рублей по ставке до 3% годовых под залог прав на интеллектуальную собственность.

Хотя банковская ставка по такому займу составляет 13%, благодаря программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Правительства Москвы, она субсидируется в размере 10%, в итоге заемщик будет возвращать банку лишь 3% годовых. Субсидированная ставка будет действовать первые 3 года действия кредита. До 95% от суммы займа своей гарантией покроет «Фонд содействия кредитования города Москвы». Пока такое финансирование возможно для столичных резидентов, отобранных в рамках пилотной программы.

Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, ключевая цель эксперимента — обкатать процедуры предоставления кредитов под залог интеллектуальной собственности, а также сформировать механизм урегулирования возможных ситуаций с невыполнением заемщиками обязательств, обеспеченных интеллектуальной собственностью. Таким образом, это позволит сформировать компетенции у участников рынка работать с такими активами.

«Создать возможность предоставления интеллектуальной собственности в залог банкам нас неоднократно просил бизнес. Необходимо обеспечить условия, чтобы банк мог просто и быстро реализовать такой залог по понятной стоимости. Когда по итогам эксперимента будут отработаны все аспекты схемы кредитования под залог ИС, можно будет обсуждать варианты уточнения нормативной правовой базы Банка России — изменения подходов к залогу в виде интеллектуальной собственности, и перехода к механизму, не требующему «искусственной» поддержки со стороны государства в виде гарантирования», – сказал заместитель министра.

«Реализация Правительством Москвы пилотного проекта по развитию механизма кредитования под залог интеллектуальных прав за счет привлечения дополнительного финансирования будет содействовать малому и среднему бизнесу в расширении возможностей внедрения запатентованных идей в производство – их переводу от прототипа к серийному выпуску продукции», – пояснил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Заемщик должен входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), иметь исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и независимую оценку в рекомендуемых Фондом «Московский инновационный кластер» оценочных компаниях.

Кредитование под залог интеллектуальной собственности – это эффективный финансовый инструмент для поддержки технологических компаний в США, Китае, Корее и т. п. В Китае в 2021 году было прокредитовано 12 000 технологических МСП на общую сумму $25,7 млрд (1,8 трл руб). В том же году корейские банки выдали кредиты более 1 500 компаниям на сумму $1,62 млрд (113,7 млрд руб).

Подробнее об условиях программы.

