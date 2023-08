Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО при пролете на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI