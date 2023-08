Проект «Молодежь Москвы» приглашает школьников и студентов на экскурсии по технологическим предприятиям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичных школьников и студентов приглашают посетить производства и лаборатории технологических компаний — участников Московского инновационного кластера. Ближайшие экскурсии и лекции пройдут с 21 по 5 сентября.

«Молодежь Москвы — будущие создатели инноваций. Для них мы разработали ознакомительную программу о нюансах ведения технологического бизнеса. В первую очередь мероприятия рассчитаны на школьников и студентов. Их ждут экскурсии на производства и в лаборатории участников Московского инновационного кластера и лекции основателей стартапов», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первая экскурсия запланирована на 21 августа. Ребята посетят студию прототипирования дизайнерских автомобилей Владислава Евдакова в Московском политехническом университете. 25 августа школьников и студентов ждут в лаборатории компании «Сенсор-Тех», где создают умные технологии для людей с нарушениями зрения и слуха. 5 сентября во флагманском кластере «Ломоносов» в научно-технологической долине Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова пройдет первая лекция из цикла «Истории успеха» основателя компании «Автономика» Алексея Сивидова.

«Сейчас одним из ключевых запросов молодежи является реализация в карьере. Работать с ним помогает молодежный проект “ВРаботе”. Вместе мы предлагаем молодым ребятам посмотреть на кухню различных предприятий и понять, какая сфера деятельности интересна каждому из них», — отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на портале «Молодежь Москвы».

Сергей Собянин: Поддержка современных технологичных предприятий — безусловный приоритет города

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

Проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики был создан в 2020 году. Его цель — выявлять и реализовывать запросы молодых жителей столицы. В рамках работы реализуется 10 масштабных проектов, проведено свыше 1,5 тысячи мероприятий, участие в которых приняли более миллиона человек. Офис взаимодействует с 750 тысячами студентов 144 вузов Москвы и 177 тысячами учащихся 111 колледжей. Среди популярных проектов — «КиберМосква», «НаРайоне», «Дебаттл», «Stand Up лига», «Округа.Вузы», «ВРаботе» и другие.

