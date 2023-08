Почти 80 млрд рублей привлекли МСП в рамках льготной программы инвестиционного кредитования в текущем году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП. Сумма соглашений — 79,4 млрд рублей.

«Основное количество одобренных заявок –– от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.

«Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 млрд рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 млрд рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более 9 млрд рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти миллиард рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Десятку регионов-лидеров по объемам льготного инвестиционного кредитования МСП с начала 2023 года возглавляет Республика Татарстан (6,2 млрд). Следом за ней идут Москва (6,1 млрд рублей), Новосибирская область (4,8 млрд рублей), Свердловская область (4,7 млрд рублей) и Пермский край (3,6 млрд рублей). В первую десятку также вошли Приморский край (3,4 млрд рублей), Московская область (3,3 млрд рублей), Челябинская область (3,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,8 млрд рублей), Белгородская область (2,5 млрд рублей).

«Мы видим востребованность программы, она позволяет компаниям, которые способствуют структурной трансформации экономики, получать льготные и длинные инвестиционные кредиты», — подчеркнул член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

В настоящее время получить по программе льготные кредиты от 50 млн рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели СКФО и ДВФО сферы транспортировки и хранения. Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий. Получить средства можно в одном из банков-партнеров программы, их перечень опубликован на сайте Минэкономразвития России.

