Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь, облицованные каменными плитами. В 2024 и 2025 годах отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического аппарата «Восток».

«В 2022 году было проведено обследование монумента. В неудовлетворительном состоянии оказались стилобат, ребристый постамент, а также скульптуры Юрия Гагарина и макета спускаемого аппарата “Восток”. Обнаруженные дефекты влияют как на облик памятника, так и на его техническое состояние. Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и займут не менее двух лет. Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В этом году отреставрируют стилобат и цоколь памятника, а также плиты облицовки приямка. Поверхности очистят от загрязнений, удалят пятна от потеков и краски. Кроме того, специалисты восстановят все утраченные фрагменты, устранят сколы и трещины. Облицовочные каменные плиты из лабрадорита отполируют, и они вновь засверкают на солнце. В следующем году специалисты начнут реставрацию постамента и скульптуры космонавта. По всей высоте 42-метрового памятника возведут леса.

В 1968 году площадь Калужская Застава на Ленинском проспекте стала называться площадью Гагарина в честь полета в космос первого космонавта. Затем в июле 1980 года здесь установили памятник Юрию Гагарину. Место выбрали неслучайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года первый космонавт направлялся из аэропорта Внуково в Кремль с докладом о своем полете. Его встречали ликующие москвичи.

Памятник представляет собой 14-метровую фигуру космонавта, устремленную ввысь. Скульптура установлена на высокий ребристый постамент, символизирующий старт космической ракеты. На площадке рядом с монументом находится макет корабля «Восток». Его украшает надпись: «12 апреля 1961 года советский космический корабль “Восток” с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, — гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин».

Основная часть скульптурной композиции выполнена из титана — сверхпрочного металла, который используется при строительстве космических аппаратов. Фигура Юрия Гагарина состоит из 239 элементов, отлитых из титана и скрепленных болтами.

Авторы памятника — скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский и Федор Гажевский, конструктор Алексей Судаков.

Реставрация и сохранение памятников культуры являются одними из приоритетов в работе Правительства Москвы. С 2011 года в городе отреставрировали 139 объектов монументального искусства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI