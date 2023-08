Открылся прием заявок на участие в новом этапе конкурса «Фабрика дизайна 2.0»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался прием заявок от столичных дизайнеров на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 2.0». Предложить свои идеи могут дизайн-бюро, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Им предстоит разработать решения задач, поставленных бизнес-заказчиками в треках «Быт» и «Устойчивость». Подать заявку можно по 15 сентября на сайте проекта.

Всего представлено свыше 150 заданий от более чем 100 компаний. Участникам нужно создать проекты многофункционального тренажерного комплекса для самостоятельных занятий по восстановлению подвижности суставов, коллекции мебели для гостиной в стиле лофт, мебели для животных, автоматизированной водоразборной колонки холодного водоснабжения населенных пунктов Российской Федерации и даже целого музея.

Задачи подготовили отечественные компании, которым требуется свежий взгляд на оформление проектов в сфере недвижимости, образования, производства техники, мебели, товаров повседневного спроса и другой продукции.

«Для заказчиков участие в проекте — это возможность найти подходящее дизайнерское решение для продукции своей компании, а для дизайнеров — настроить коммуникацию с производствами и предприятиями, реализовать свои проекты и повысить качество предлагаемых на рынке товаров и услуг. Кроме того, благодаря конкурсу частично решается проблема импортозамещения — участники создают функциональную продукцию, не уступающую по качеству зарубежным производителям», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В треке «Быт» участникам предлагают поработать с проектами, улучшающими качество жизни, в том числе товарами и сервисами, повышающими эстетические и потребительские свойства продуктов.

В треке «Устойчивость» дизайнеры решат задачи заказчиков, направленные на формирование интереса к устойчивому развитию, в том числе охраны здоровья, решений для проблем профессиональных заболеваний, а также разработок решений социального дизайна.

В первых треках конкурса «Техносуверенитет» и «Экспорт» приняли участие более 300 дизайнеров и 79 компаний из разных регионов России. Победителями стали 43 команды. По итогам конкурса уже подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, продолжаются переговоры о реализации других проектов. Например, финалисты конкурса займутся переосмыслением дизайна мобильных мачт освещения, разработают дизайн спасательного судна и дадут возможность потребителю по-новому взглянуть на внешний вид радиаторов отопления.

«Фабрика дизайна 2.0» — креативная платформа для взаимодействия дизайнеров, производственных и экспортно ориентированных компаний, бизнес-сообщества и экспертов индустрии. Это необходимо для создания новых продуктов отечественной промышленности, обеспечивающих конкурентоспособность российской экономики на международных рынках, технологическую независимость и отвечающих на запросы населения страны.

Проект реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организатором конкурса выступает Агентство креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России.

Агентство креативных индустрий создано в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, это ресурсный центр по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии — это особый сектор экономики Москвы, в котором работает более 100 тысяч организаций по таким направлениям, как мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура и другие.

