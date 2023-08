Новый электробусный маршрут свяжет Митино с центром города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новый электробусный маршрут № 365 свяжет район Митино с центром Москвы. Он образовался путем объединения маршрутов с356 и 456к. Движение по нему начнется 19 августа. Линию будут обслуживать электробусы, интервал движения городского транспорта сократится.

«В начале июля Сергей Собянин открыл второй в столице и в стране дом для электробусов в районе Митино. Экологичный транспорт начал заменять автобусы на северо-западе города. Объединенный маршрут крайне востребован у пассажиров, в среднем в месяц вне сезона отпусков на нем совершается более 170 тысяч поездок. На линии каждый день будет работать 10 современных электробусов российского производства», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут пролегает по улицам Генерала Белобородова и Дубравной, Пятницкому и Волоколамскому шоссе, Ленинградскому проспекту с заездом в 1-й Боткинский проезд к городской клинической больнице имени С.П. Боткина. Электробусы будут проезжать станции метро «Митино», «Тушинская», «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Петровский парк», «Белорусская», а также станцию МЦД Трикотажная.

Высокие технологии и современное оборудование: как устроен дом для электробусов «Митино»Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

