Новое мини-приложение поможет сориентироваться на площадках Московского урбанфорума

В социальной сети «ВКонтакте» появилось мини-приложение для навигации по площадкам Московского урбанистического форума. Оно представляет собой компактную версию сайта форума, которую удобно просматривать в любом месте с телефона или планшета.

В приложении можно найти информацию о всех площадках, а встроенное расписание поможет спланировать их посещение и не пропустить интересные события. Те, на которые необходимо зарегистрироваться заранее, имеют специальную пометку. При нажатии на событие пользователя перенаправят на сайт форума, где можно будет записаться на мероприятие и ознакомиться с полной информацией о нем.

На странице каждой площадки также размещена ее карта. Она поможет легко сориентироваться и найти нужное место.

Мини-приложение доступно для пользователей социальной сети «ВКонтакте». Найти его можно также в разделе «Сервисы», введя «Мосурбанфорум» в поисковой строке.

Московский урбанистический форум проводится 12-й раз. В этом году он проходит с 1 августа по 10 сентября и охватывает четыре площадки: парк «Зарядье», Центральный выставочный зал «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники». Гости могут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

