Начался монтаж вентиляции на станции «Новаторская» Троицкой линии метро

В южном вестибюле строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро начались работы по монтажу системы вентиляции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На строящейся станции “Новаторская” Троицкой линии метро начался монтаж системы вентиляции в составе южного вестибюля, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе», — рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас здесь уже уложено порядка девяти тысяч метров трубопровода и проведено свыше пяти тысяч метров систем вентиляции, что составляет почти половину от запланированного объема.

Кроме того, ведется архитектурная отделка служебной и пассажирской зоны. Завершен монтаж подсистем на путевых стенах и потолке платформенного участка для дальнейшей установки облицовочных панелей, а также для размещения потолочных светильников. Дальнейшее художественное оформление платформенного участка продолжится после устройства систем пожаротушения и ряда других инженерных элементов.

Продолжается обустройство оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская», а также ведется монтаж верхнего строения пути в ранее пройденных тоннелях к соседним станциям Троицкой линии — «Вавиловской» и «Университету дружбы народов».

В рамках благоустройства территории возле станции начались работы по укладке асфальта.

В перспективе Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидается, что ежедневно станцией будут пользоваться около 100 тысяч человек. Около новых станций проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч работают или учатся здесь.

