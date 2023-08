Мясоперерабатывающее предприятие построит новый цех в Ново-Переделкине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Ново-Переделкине инвестор возведет вторую очередь мясоперерабатывающего комбината в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания уже получила разрешение на строительство. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город активно помогает инвесторам модернизировать и расширять производственные площадки, что позволяет увеличивать ассортимент и объем выпускаемой продукции. Так, город без торгов по льготной ставке один рубль в год предоставил компании “Элитгрупп инвест” участок под строительство второй очереди мясоперерабатывающего комплекса в промышленной зоне Орлово. Здесь займутся производством мясных и мясорастительных консервов. Компания планирует вложить в строительство 1,2 миллиарда рублей. В рамках реализации этого масштабного инвестиционного проекта будет организовано 300 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Земельный участок находится на Новоорловской улице в районе Ново-Переделкино. Здесь с 2021 года работают корпуса предприятия, возведенные в рамках первой очереди строительства и имеющие статус масштабного инвестиционного проекта.

«На новом предприятии будут изготавливать мясные консервы, паштеты из мяса курицы, индейки, свинины и говядины. Производственные мощности нового предприятия составят шесть миллионов банок консервов в месяц. Планируется, что после завершения всех работ и выхода на полную мощность объем выпуска составит 72 тысячи тонн переработанного мяса в год», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, строительство второй очереди промышленного комплекса будет вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«В марте 2022 года у инвесторов появилась возможность получить землю по ставке один рубль в год. Такая мера поддержки позволяет предпринимателям сократить затраты на создание новых рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Для возведения комплекса в Ново-Переделкине в конце 2022 года на пять лет был предоставлен участок площадью 2,5 гектара на Новоорловской улице. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды», — рассказал Максим Гаман.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме того, активно внедряют инновации.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI