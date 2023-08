Мурат Керефов: портфель инвестпроектов в рамках СЗПК по ЮФО превысил 200 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Замминистра экономического развития Мурат Керефов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили развитие механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений с регионами Южного федерального округа.

Механизм СЗПК гарантирует инвестпроекту неизменность условий предпринимательской деятельности (налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения и др.). Кроме того, инвестор сможет компенсировать затраты на строительство инфраструктуры, уплату процентов по кредитам и займам.

«За время действия механизма СЗПК соглашения были заключены по четырем проектам в регионах ЮФО. Сумма инвестиций превышает 200 миллиардов. Это предприятия химической промышленности и транспортной отрасли. Реализация этих инвестпроектов позволит создать более 2 тысяч новых рабочих мест», — отметил Мурат Керефов Он добавил, что в регионах ЮФО значительное количество сельскохозяйственных предприятий, которые также могут заключить СЗПК для реализации инвестиционного проекта от 200 млн рублей.

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что СПЗК послужит мощным импульсом для развития региональной экономики: «Сегодня Министерством экономического развития Российской Федерации нам предложены очевидные и понятные правила, которые мы должны адаптировать к условиям Астраханской области и предложить нашим инвесторам». Игорь Бабушкин также отметил, что в области с 2023 года действует Региональный инвестиционный стандарт, основная задача которого — сократить путь от идеи до капиталовложения и устранить типовые барьеры на пути предпринимателя.

Всего в стране действует более 50 СЗПК, а инвестиционный портфель механизма близок к 3 трлн рублей. На этой неделе было заключено СЗПК с компанией «Великолукский мясокомбинат», одним из крупнейших поставщиков мясной продукции и полуфабрикатов для торговых сетей.

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС «Капиталовложения». Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Кроме того, замминистра посетил обувное предприятие «Дюна-АСТ», компания участвует в нацпроекте «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

За счет управленческих решении, оптимизации производств и логистики, нацпроект стимулирует развитие важных производств, помогает наращивать темпы импортозамещения и объём выпускаемой продукции.

Так местный производитель обуви смог на 25% быстрее производить продукцию, снизилось количество брака, а выработка продукции увеличилась на 17%. Похожие результаты демонстрирует большая часть предприятий нацпроекта: начиная от производителей бытовых товаров, заканчивая сложной электроникой.

Всего нацпроект «Производительность труда» охватил 5 тысяч компаний, 700 видов деятельности и 1,5 млн работников.

