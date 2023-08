Московские производители представили свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» участвует более 250 московских промышленных предприятий. Большая часть продукции столичного производства представлена в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса: госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех», АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» и других, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Международный военно-технический форум «Армия», одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, проводится ежегодно в августе на главной выставочной площадке Минобороны России в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«На форуме представлена широкая номенклатура изделий гражданского, военного и двойного назначения от столичных производителей. К примеру, предприятие — разработчик систем управления для ракетно-космической отрасли АО “НПЦАП” продемонстрировало новейшие многофункциональные комплексы с БПЛА двух типов: мультиротор и “летающее крыло”. Оба изделия обеспечивают проведение фото- и видеоразведки в дневном и ночном режимах на дистанциях до 10 и 60 километров соответственно», — рассказал Владислав Овчинский.

Также новинки в рамках форума представили столичные производители высокотехнологичных медицинских изделий. Биомедицинский холдинг Evers Group Rus показал индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем», применяемые для остановки наружного кровотечения разной интенсивности. А инновационно-технологическая компания «Эндопринт» представила манжету для замещения фрагментов крупных костей конечностей, антидислокационный имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плечевого сустава. Они изготавливаются из медицинского титанового порошка с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента.

Кроме того, свои разработки экспонируют 10 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Посетителям форума показывают устройство и принцип действия универсального модульного радиолокатора, сканирующего микроскопа, наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ, портативного сканера и других изделий.

«Представленные резидентами ОЭЗ новинки предназначены для использования в самых разных сферах — от полевой медицины и стационарного медоборудования до оптических и лазерных приборов. Продукция наших компаний отличается эргономичной конструкцией, простотой в использовании и высокой эффективностью работы», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2022 году участие в работе форума приняли представители 85 иностранных государств, 1,5 тысячи отечественных и иностранных предприятий продемонстрировали свыше 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения, а количество посетителей составило около двух миллионов человек.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а еще активно внедряют инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

