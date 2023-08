Москва передаст в аренду более 10 спорткомплексов по городской программе в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва в 2023 году передаст в долгосрочную аренду частным операторам более 10 спорткомплексов по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«С этого года в Москве реализуется совместная программа Департамента экономической политики и развития города и Департамента спорта, направленная на повышение эффективности управления объектами массового спорта. В 2023 году по этой программе планируется передать частным операторам более 10 объектов Москомспорта. Они продолжат работу под управлением новых арендаторов и сохранят свою основную деятельность», — рассказала Мария Багреева.

Два объекта — спорткомплекс с закрытым теннисным кортом в Ясеневе и спортивный зал в Академическом районе — в апреле и июле уже передали в рамках программы частному оператору, который управляет примерно 30 спортплощадками.

Сейчас город проводит торги на право заключения договоров долгосрочной аренды пяти спортивных объектов. Среди них — спорткомплекс, расположенный по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3 общей площадью почти 7,4 тысячи квадратных метров, спортивный комплекс на улице Берзарина (дом 19, корпус 1) общей площадью 591,4 квадратного метра, аквастудия с тремя бассейнами площадью две тысячи квадратных метров на Береговой улице (дом 4, корпус 10), спорткомплекс на Мосфильмовской улице (дом 41, корпус 2) общей площадью 2205 квадратных метров, а также спортивный комплекс, расположенный на первом этаже многоквартирного дома по адресу: Матвеевская улица, дом 36, общей площадью 158 квадратных метров.

Итоги торгов подведут в конце августа — сентябре.

Арендатор в течение 25 лет обязан использовать спортивные объекты по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. Для этих целей он сможет использовать не более 25 процентов арендуемых помещений. Арендная ставка в дальнейшем будет индексироваться с учетом уровня инфляции.

Программа передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы.

Изучить документацию о торгах и подать заявку можно на торговой площадке «Росэлторг».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

