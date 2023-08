Минэкономразвития установит новый план оценки эффективности нормативных правовых актов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России утвердило план оценки действующих нормативных правовых актов на 2024 год. В план вошли 16 сфер общественных отношений, в том числе производство биомедицинских клеточных продуктов, оказание услуг связи, а также эксплуатации линий связи; образование, итоговая аттестация, а также использование лесов, воспроизводство лесов и лесоразведение, охрана лесов от пожаров, защита лесов и другие.

Минэкономразвития России разработало соответствующий документ на основании предложений бизнеса, в том числе рабочих групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов при Правительственной комиссии по проведению административной реформы. Курирует это направление заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«При разработке плана мы рассматривали наиболее проблемные сферы регулирования, требующие предметного анализа. Все полученные предложения от бизнеса Минэкономразвития отработало совместно с федеральными ведомствами. Главной целью оценки применения является снижение информационных и содержательных издержек бизнеса на исполнение действующих обязательных требований», – отметил врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Андрей Стариков.

Для его реализации федеральным органам потребуется провести оценку и актуализацию действующих нормативных правовых актов и обязательных требований, содержащихся в них. После этого будут приняты решения о продлении действия регулирования, внесении изменений или его отмене.

Оценивая перечень действующих нормативных актов с точки зрения проблем для бизнеса при правоприменении ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Денис Домашнев сказал: «Сам механизм оценки применения обязательных требований позволяет осуществить комплексный анализ в конкретных сферах госрегулирования, в чем и состоит его преимущество. Остаётся надеяться, что выбранные акты профильные госорганы и бизнес подвергнут объективному и всестороннему рассмотрению. Результатом такой работы должны стать решения о необходимости их пересмотра или фиксация “отсутствия проблем”».

«План на 2024 год подготовлен с вовлечением бизнес-сообщества, учтены позиции членов отраслевых рабочих групп. В него вошли федеральные законы, Кодексы Российской Федерации (земельный, воздушный, лесной) и Закон о СМИ. Все эти нормативные акты касаются различных общественных сфер: образования, обработки персональных данных, организации деятельности СМИ, использования лесов и др. План поможет провести своевременную оценку достижения целей регулирования, и, при необходимости скорректировать действия органов власти и Правительства в этой части, а также увидеть результаты применения обязательных требований», – прокомментировал заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Михаил Прядильников.

