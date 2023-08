Международный форум инноваций БРИКС пройдет в Москве в конце августа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках Московского урбанистического форума в столице состоится Международный форум инноваций БРИКС. Он пройдет с 27 по 29 августа в концертном зале «Зарядье». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В мероприятии примут участие главы городов, министерств и ведомств из стран БРИКС (в это межгосударственное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Азии и Ближнего Востока, а также представители институтов развития и технологических компаний. Ожидается, что форум посетят около трех тысяч человек более чем из 30 стран.

«Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города — участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе. Москва не первый год развивает инновации и ИТ-инфраструктуру, внедряя лучшие практики в самых разных сферах — от экономики и медицины до транспорта и оказания госуслуг», — рассказала Наталья Сергунина.

27 августа на форуме обсудят актуальные запросы жителей мегаполисов, а 28 августа посвятят экономике. Завершится деловая программа 29 августа общей темой «Город». Участники обсудят вопросы развития технологического бизнеса, новые электронные сервисы, различные аспекты цифровой трансформации городов.

Кроме того, будут обнародованы результаты рейтинга 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития, подготовленного Исследовательским институтом городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из ЮАР, Индии и Бразилии.

Деловую программу дополнит выставка, где покажут достижения компаний в разных сферах, в частности в области электроэнергетики, систем безопасности, робототехники и медицины.

