«Исламские финансы показывают себя более стабильными в сравнении с конвенциональными банками»

— Эльмира, на чем базируется исламский банкинг? — Если провести короткий ликбез, предпринимательство в парадигме исламских финансов должно осуществляться в строгом соответствии с законами шариата. Когда мы говорим об этом типе финансирования, речь в первую очередь идет о ключевых ограничениях. Первое из них связано со ссудным процентом. Коран запрещает ростовщичество — риба. Второе касается запрета на азартные игры, табачно-алкогольную индустрию и пр. Если с этими категориями все понятно, то третья обывателями постигается гораздо сложнее. Речь идет о гарар (в переводе с арабского языка означает «опасность») — чрезмерных рисках и неопределенности, при которых протекает сделка. Таким образом, накладывается табу на фьючерсы, деривативы, товары и услуги, которые будут произведены в будущем и пока существуют в виде идей или прототипов. Исламские финансы в этом плане показывают себя более стабильными в сравнении с конвенциональными банками, поскольку опираются на реальные продукты, которые существуют уже сейчас, и не предлагают деривативы.

— Готовы ли российские инвесторы к исламскому типу финансирования? — Важно отметить, что, конечно, на определенном уровне в российском обществе наблюдается исламофобия и отношение к исламским финансам как к явлению опасному и непонятному. Нам важно пройти этап путем просветительской работы. Поэтому мы с коллегами и подготовили этот онлайн-курс. Он носит ознакомительный характер, и в нем непосредственно затрагиваются такие темы, как первые исламские банки, география распространения институтов исламской экономики и исламских финансов, а также место исламских финансов в мировой экономике и источники правового регулирования. Мы рассмотрим классификацию договоров в исламских финансах: мушарака, мудараба, мурабаха, иджара, истисна, такафуль, сукук. Слушатели изучат специфику исламских финансовых продуктов на российском рынке и в странах СНГ. — В каких направлениях может развиваться сотрудничество России с арабскими странами? — Мне кажется, в ближайшие годы будет активизироваться гуманитарное, культурно-просветительское и экологическое взаимодействие. Здесь хотелось бы упомянуть о зеленых сукук — исламских облигациях, посвященных экологической, водной повестке, проектам декарбонизации. Арабские страны уделяют повышенное внимание устойчивому развитию и принципам ESG, поэтому этот тип облигаций может стать объединяющим инструментом финансовой коммуникации между нашими странами. Потенциал взаимодействия РФ с исламскими государствами, странами Персидского залива и, например, с Малайзией, где развит сектор исламских финансов, огромен. — Как вы оцениваете появление исламского банкинга в четырех регионах РФ? — Внедрение на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана правового эксперимента по интеграции в финансовую систему исламского банкинга — важный шаг в развороте России на Восток и активизации инвестиционного и торгового взаимодействия с арабскими странами. Поскольку регионы Кавказа являются одними из самых низкозакредитованных в РФ, развитие финансового сектора по линии исламского или конвенционального банкинга — важная стратегическая задача для российских банков. Говорить о том, что эксперимент будет иметь мгновенный успех, не приходится, важен целый комплекс мер, в том числе создание исламской системы страхования такафуль и полноценной инфраструктуры для исламских инвесторов как по осуществлению инвестирования в Россию, так и по извлечению и трансферу прибыли на родину. Здесь предстоит серьезная работа в течение длительного времени. Тем не менее сам факт того, что законопроект, который готовился в течение нескольких десятилетий, принят и подписан, крайне важен. Безусловно, он связан с геополитической реальностью и поиском Россией новых стратегических инвесторов, в том числе в арабских странах. Материал подготовила Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

