Известные эксперты в сфере градостроительства поделятся опытом на Московском урбанфоруме

Специалисты в сфере градостроительства более чем из десятка стран примут участие в деловой программе Московского урбанистического форума «Москва-2030. Город, устремленный в будущее». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«24–25 августа в “Зарядье” состоится главное событие Московского урбанистического форума — его деловая программа. Она соберет лучших профессионалов в сфере градостроительства из разных стран — Китая, Бразилии, Турции, Египта, Армении, ОАЭ, Сербии, Индии, Катара, Малайзии, Сингапура, Кубы, Колумбии, Замбии и ЮАР», — отметил он.

Эксперты обсудят мировые тенденции в сфере благоустройства, инфраструктуры и инноваций для комфортной городской среды. В рамках деловой программы пройдет более 40 мероприятий. В ходе сессий иностранные спикеры расскажут о своем опыте управления масштабными городскими проектами.

В первый день форума выступит всемирно известный дизайнер и архитектор Бахараш Багериан. Он презентует проект Nexgen Sustainable City — первого в мире климатически позитивного города, расположенного в Египте.

«Эксперт также примет участие в дискуссии “Климат-контроль. Адаптация городов к климатическим изменениям”. Вместе с другими участниками специалист порассуждает о том, нужны ли современному мегаполису улицы с климат-контролем и каким должен быть климатический план города», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В работе форума также примет участие основатель организации 8 80 Cities и автор инициативы Cities for Everyone Гил Пеньялоса. Он расскажет о своем опыте создания комфортной городской среды в ходе экспертной дискуссии «Город-дом. Формула московского благоустройства», которая пройдет 24 августа в зале «Москва». Также эксперт станет участником сессии «Город как сверхидея. Какие урбанистические теории определяют будущее города», где представит конкретные инструменты для работы с городской средой и расскажет о том, какой путь проходят его проекты от идеи до реализации.

Еще одной звездой форума станет пионер зеленой архитектуры из Малайзии Кен Еанг. Один из самых известных его проектов — здание Национальной библиотеки Сингапура с двумя садами на крыше. Эксперт расскажет о своей концепции экологичного подхода к строительству. Участники встречи узнают, какой станет зеленая архитектура через 10 лет.

Для участия в деловой программе «Москва-2030. Город, устремленный в будущее» необходима предварительная регистрация.

