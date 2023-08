За полгода москвичи и бизнес приобрели у города 21 тысячу квадратных метров коммерческой недвижимости в ЦАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом полугодии 2023 года юридические и физические лица купили у города по итогам торгов 164 объекта нежилого фонда в центре столицы. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первой половине 2023 года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Сумма сделок составила почти два миллиарда рублей, а превышение начальной цены на аукционах — около 30 процентов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было продано 47 зданий и помещений в ЦАО площадью шесть тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Самый крупный объект площадью около 1,6 тысячи квадратных метров продан на Большой Грузинской улице по цене более 36 миллионов рублей, а самый маленький — на улице Станиславского за 1,3 миллиона рублей. Его площадь составила чуть более восьми квадратных метров.

«Из общего числа реализованных в ЦАО объектов 11 помещений общей площадью около 1,1 тысячи квадратных метров находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Например, в главном доме городской усадьбы начала XIX века, расположенном по адресу: Сеченовский переулок, дом 6, строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 квадратного метра. А в 5-м Доме Советов, он же доходный дом А.Д. Шереметева, в Романовом переулке продано помещение площадью 256 квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Большинство реализованных в первом полугодии объектов продали при помощи вторичных способов. 88 помещений через процедуру публичного предложения, еще 28 реализовали через продажу без объявления цены.

Столица постоянно выставляет на торги различное имущество. С предлагаемыми объектами можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах, в том числе фотографии, документацию, условия и форму реализации. Принять участие в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI