Добро пожаловать в Политех: предварительные итоги приёмной кампании для иностранных студентов 2023

Завершается приёмная кампания по набору иностранных абитуриентов в Политехнический университет. Первокурсники очной формы уже зачислены на программы бакалавриата и магистратуры на контрактную основу, а также по квоте Правительства Российской Федерации.

В этом году СПбПУ стал одним из пяти самых востребованных российских вузов среди иностранных граждан, поступающих по квоте. В Политех подали более двух тысяч заявлений на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по квоте Правительства Российской Федерации. Уже зачислены 480 абитуриентов, в том числе 70 победителей ежегодной международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project. Сотрудники Admission office СПбПУ приняли и обработали свыше двух с половиной тысяч заявлений от абитуриентов на обучение на контрактной основе. Более тысячи заявок подали на программы дополнительного образования « Подготовка к поступлению в вуз ».

Приём заявок, проведение вступительных испытаний и зачисление в этом году продолжается в онлайн-режиме, что значительно облегчает абитуриентам процесс поступления , — подчеркнула начальник Отдела по работе с иностранными студентами Наталия Маханова.

Значительный интерес к образовательным программам Политеха традиционно проявляют абитуриенты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции, Туркменистана, Египта, Сирии и Саудовской Аравии. В этом году наблюдается рост количества абитуриентов из стран Африки и Ближнего Востока . Заявки на обучение также подали представители таких государств, как Буркина-Фасо, Джибути, Эсватини и Шри-Ланка.

Наиболее популярными направлениями стали фундаментальная информатика, информационные технологии, вычислительная техника, программная инженерия и строительство, электроэнергетика и электротехника, экономика, менеджмент, зарубежное регионоведение, дизайн.

Я поступил в Политехнический университет из-за его хорошей репутации и огромного академического опыта. Качество инженерного образования в вузе известно во всем мире, а тёплое отношение студентов и преподавателей значительно облегчает учебный процесс иностранному студенту. Родители мечтали, чтобы я стал врачом, но я выбрал машиностроение, стану высококвалифицированным инженером-механиком , — поделился Альотаиби Бандер Хамед М из Саудовской Аравии.

Сегодня Политех входит в топ-3 самых интернациональных вузов России , и студенты выбирают его по многим причинам: высокое качество образования, большой выбор англоязычных бакалаврских и магистерских программ, возможность обучения в аспирантуре на английском языке . Несмотря на геополитические сложности, СПбПУ был и остаётся одним из лидеров по обучению иностранных студентов.

Ведётся масштабная работа по привлечению иностранных абитуриентов на наши образовательные программы. Только за прошедший год мы участвовали в образовательных выставках в сорока странах в очном и онлайн-форматах, в том числе при поддержке Россотрудничества, а также провели свыше тридцати вебинаров для иностранных абитуриентов. Активно работаем в соцсетях и на международных порталах. На данный момент зачислено более шестисот человек. Нас ждёт зачисление иностранных абитуриентов на различные программы обучения и аспирантуру. А пока поздравляем тех, кто уже стал первокурсниками , — отметила начальник управления международного образования Евгения Саталкина.

