ГУУ – участник Московского инновационного кластера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

18 августа ГУУ стал участником Московского инновационного кластера (МИК), а также присоединился к сос таву участников кластера «Беспилотный наземный транспорт».

Став участником МИК, университет вошел в объединение научных, образовательных и производственн ых организаций для развития инфраструктуры беспилотного и электротранспорта в Москве. Это позволит научному объединению ГУУ получить дополнительные возможности при реализации проектов, воспользоваться инструментами поддержки экосистемы и сервисов МИК, выстроить партнерство с другими участниками для проведения совместных исследований и разработки передовых и актуальн ых решений.

Вступлению ГУУ в число участников кластера предшествовала большая работа, проделанная со сторо ны университета – заместитель начальника Управления координации научных исследований Максим Плетн ёв на протяжении нескольких месяцев представлял Государственный университет управления и разработ ки в области беспилотного и электротранспорта на различных площадках Московского и нновационного кла стера

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между круп ными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Де партаментом информационных технологий.

Fecha de publicación: 18.08.2023

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