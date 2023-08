«Горький в Парке Горького»: чем заняться в финальные дни фестиваля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фестиваль в Парке Горького, посвященный личности и творчеству Максима Горького, завершается в эти выходные.

19 августа в 14:00 на главной сцене состоится концерт «Горький. Современники: Шостакович, Вайнберг, Прокофьев» с участием лауреатов международных конкурсов классической музыки. В 20:00 там же можно будет посетить другое музыкальное мероприятие «Горький в музыке», в рамках которого Дмитрий Венгеров, Андрей Гризли, Jukebox Trio и другие известные поп-исполнители и молодые музыканты переосмыслят творческое наследие Максима Горького.

В 17:00 в конференц-зале Новой Третьяковки состоится московская премьера спектакля «Горький. Детство» нижегородского театра «Мабу». Это первая документальная постановка, в которой соединены элементы театра кукол, театра теней и драмы. Она основана на первых четырех главах повести «Детство». Зрители погрузятся в события прошлого и узнают о становлении личности Максима Горького.

В 20:30 и 22:00 на летней «Плюс даче» покажут музыкальный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей». Режиссер Юрий Квятковский, композитор Николай Попов и драматург Михаил Дегтярев расскажут о дружбе Федора Шаляпина и Максима Горького. В основу постановки легли исторические документы, газетные архивы и музыкальные записи начала XX века. Регистрация на все мероприятия 19 августа доступна по ссылке.

В заключительный день фестиваля, 20 августа, ожидается сразу несколько премьер. В летнем пространстве «Плюс дача» в 19:00 и 21:00 пройдет спектакль «Проснись!» Он был создан под впечатлением от неопубликованного рассказа Максима Горького «Сон», в котором события жизни превращаются в катастрофу. Создатели спектакля — режиссер Максим Филатов и саунд-дизайнер Алексей Суворов — исследуют сны людей, их сюжеты, то, как они перекликаются с реальностью. Постановка показывает более 20 историй из сновидений.

В 18:00 и 20:00 в ажурной беседке состоится экспериментальный концерт «Песня о Буревестнике». В его основе лежат две поэмы в прозе Максима Горького — «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе». Коллектив Electro-Acoustic Trio исполнит авторскую музыку в стилях джаз и фламенко.

В 20:00 на главной сцене покажут концерт проекта Clowns Orchestra. Артисты предстанут в образах итальянских клоунов-буффонов и исполнят музыку в стиле ироничного театрального кабаре. Зарегистрироваться на все мероприятия 20 августа можно по ссылке.

Оба дня в цирковом городке у «Рестопаркинга» в 16:00 и 21:00 будут показывать шоу «ГорькийЛэнд». Иммерсивное представление по мотивам произведений Максима Горького — это оммаж писателю и его детской мечте о работе в цирке.

В павильоне «Школа» парка «Музеон» 19 и 20 августа в 19:00, 20:00 и 21:00 состоится перформанс Петра Айду и Кати Бочавар «Спиритический сеанс». Зрители увидят, как 15 перформеров попытаются вызвать дух Максима Горького. «Спиритический сеанс» создан в жанре художественного междисциплинарного антитеатра. Его отличительная черта — переплетение разных творческих дисциплин: от визуального искусства и саунд-арта до физического театра и вокальных практик.

В выходные дни в Нескучном саду пройдут премьерные показы спектакля-променада «Осенняя болесь». В его основу легли рассказы Максима Горького «Болесь» и «Однажды осенью». Для участия необходимо иметь при себе смартфон и наушники.

19 августа в 20:30 и 22:30, а также 20 августа в 20:30 у сухого фонтана в парке «Музеон» состоится театрализованный спектакль-дефиле «Горький. Человек», посвященный основным этапам жизни писателя. В уличном шоу ростовые куклы маленького Алеши Пешкова, взрослого и пожилого Максима Горького, а также Марии Андреевой проведут зрителей по страницам детства, взрослой жизни, любви и смерти героя. Специально для проекта создали более 50 костюмов в стиле начала и середины XX века, в которых 40 перформеров предстанут перед зрителями в декорациях Российской империи и советского периода.

Вера в простого человека: Главархив — о жизни и творчестве Максима Горького

