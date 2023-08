В Холдинге «Вертолеты России» прошла церемония вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы системного инжиниринга МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Состоялась церемония награждения девятого выпуска магистратуры Высшей школы системного инжиниринга МФТИ, которая прошла в штаб-квартире Холдинга «Вертолеты России». Дипломы инженерам вручили первый заместитель генерального директора холдинга Олег Гуляев и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

По сложившейся традиции вручение дипломов магистрантам ВШСИ МФТИ ежегодно проходит в офисах важнейших для экономики России предприятий и госкорпораций, чьи сотрудники получают образование на программе. Наряду с руководством Холдинга «Вертолеты России» и МФТИ, на церемонии в этом году присутствовали топ-менеджеры высокотехнологичных предприятий, преподаватели, сотрудники и выпускники ВШСИ.

В этом году выпускниками магистерской программы «Прикладной системный инжиниринг» стали 13 человек — лучшие кадры таких научно-производственных гигантов нашей страны, как Госкорпорация «Роскосмос», АО «НПО “Высокоточные комплексы”», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» и т. д.

«Высшая школа системного инжиниринга была создана с целью подготовки лидеров технологических изменений в крупнейших российских производственных компаниях. Потребность в разработке и запуске сложных технических систем российского производства сейчас значительно выросла, поэтому деятельность школы становится еще более важной и актуальной, а значит, все более востребованы и выпускники школы», — отметил в своем выступлении ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Все проекты выпускников 2023 года выполнены по ключевым задачам своих предприятий и уже подтверждены практическими результатами. Особого внимания заслуживает выпускная работа сотрудника АО «НЦВ Миль и Камов» Александра Тюрнина, ведущего конструктора вертолета Ка-52М. Его магистерская диссертация посвящена решению важной задачи поиска рационального облика перспективного скоростного винтокрылого летательного аппарата (ВКЛА). Одними из ключевых результатов работы являются разработка облика перспективного скоростного ВКЛА на базе существующего вертолета Ка-52 и рассмотрение эффективности его применения для решения различных задач. Использование методики может обеспечить соответствие перспективных скоростных вертолетов передовому мировому уровню и составить основу развития перспективной вертолетной техники. Работа имеет глубокую практическую направленность и задает курс развития отрасли на пару десятилетий вперед.

«Сегодня мы как никогда остро чувствуем потребность в высококлассных инженерных кадрах и осознаем необходимость подготовки специалистов высокого уровня, обладающих знаниями конструкторских и технологических производственных процессов, владеющих навыками по интеграции процессов в общую систему управления предприятиями. Поэтому я благодарен выпускникам ВШСИ за стремление освоить сложнейшую программу подготовки и способствовать решению этих стратегических и приоритетных задач», — подчеркнул первый заместитель генерального директора Холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

На протяжении 10 лет Высшая школа системного инжиниринга МФТИ успешно реализует магистерскую программу подготовки системных инженеров-управленцев без отрыва от профессиональной деятельности в рамках второго высшего образования. В основе двухлетней магистерской образовательной программы «Прикладной системный инжиниринг» лежит комплексный подход при подготовке руководителей самых сложных высокотехнологичных инновационных проектов для отечественной индустрии будущего.

