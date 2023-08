В Гостином Дворе на Московском урбанфоруме проведут церемонии бракосочетания

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе 23 августа состоится день любви. Сотрудники столичных загсов вместе с известными артистами проведут церемонии бракосочетания. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Столичные молодожены любят красивые даты, поэтому одну из них, 23 августа 2023 года, мы решили сделать днем любви Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Площадка превратится в Дворец бракосочетания, цвета форума поменяются на фирменный стиль загсов Москвы — розовые и бордовые оттенки. Особое свадебное оформление примут и пять залов форума: их мы украсим тематическими декорациями. Церемонии бракосочетания тоже будут не совсем обычными, мы проведем их вместе с популярными российскими артистами», — рассказала Анастасия Ракова.

В торжествах примут участие группа “Марсель”, Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. «Московские пары с большим интересом восприняли возможность пожениться на площадке Московского урбанфорума — около 90 процентов заявлений мы получили буквально за первые пять дней после начала приема», — добавила Анастасия Ракова.

Все бракосочетания пройдут под живую музыку в исполнении струнного трио. Каждая пара сможет пригласить на свою свадьбу неограниченное количество гостей. Более того, для молодоженов подготовят индивидуальный герб семьи, который нейросеть сгенерирует на основе 10 самых важных, по мнению пары, семейных ценностей. Во время церемонии он будет отображаться на экранах, а после ее завершения изображение направят молодоженам удобным для них способом.

Созданный нейросетью герб подарят молодоженам на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Церемонии проведут с 10:00 до 17:00. Их расписание поместят в зоне регистрации на главной площади форума. Специально для молодоженов и гостей подготовят фирменные браслеты с назначенным временем регистрации.

Вторая половина тематического дня объединит все влюбленные пары, которые одновременно исполнят вальс. Потом желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе известного хореографа Евгения Папунаишвили. Вечером на большой сцене зала «Москва» поздравят юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 15 лет и более. На концерте выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. На танцевальном мастер-классе и праздничном концерте смогут побывать все посетители форума без регистрации. Вход туда будет свободным.

В Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума состоится бал влюбленныхТанцевальный мастер-класс известного хореографа пройдет на площадке Московского урбанфорума в Гостином ДвореЗвезды эстрады проведут церемонии бракосочетания в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь проходят лекции врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

Для столичных молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации браков. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион «Спартак», «Москвариум», речные трамвайчики флотилии «Рэдиссон Ройал», колесо обозрения на ВДНХ. Заключить брак на этих площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. Летом 2023 года их выбрали 30 процентов пар, которые заключали брак в торжественной обстановке. Пары могут выбрать площадку на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

