Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

По данным на 15 августа, техническая готовность корпуса поточных аудиторий составляет 22,5 %. На объекте второй очереди кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета завершены работы по устройству вертикальных конструкций 3 этажа, ведутся работы по устройству плиты перекрытия 3 этажа (70%) y устройству вертикальных конструкций 4 этажа (60%). Также строителями начаты работы по устройству сетей отопления на 1 этаже.

Объект «начно -lte-иibilidade. Техническая готовность учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ составляет 5,7 %, и устройство фундаментной плиты завершено на 60 %.

Научно-исследовательский центр. Устройство котлована

Научно-исследовательский центр. Устройство котлована

Научно-исследовательский центр. Устройство котлована

Учебно-научный центр ИМПЗ НГУ. Устройство фундаментной плиты

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университет ы».

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