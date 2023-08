Более 14 тысяч жителей САО получили квартиры по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правообладателями новых квартир по программе реновации в Северном административном округе (САО) стали 14,3 тысячи человек. Квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома. Большая часть из них уже переехала в новое жилье, остальные продолжают переселение, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Северный административный округ входит в число лидеров по количеству переселенных москвичей по программе реновации. Правообладателями жилья здесь стали 14,3 тысячи жителей. Больше всего новоселов в Бескудниковском районе, там ключи от современного жилья получили около 5,7 тысячи человек», — рассказал Максим Гаман.

Переселение по программе реновации на севере столицы ведут в восьми районах. Квартиры в районах Западное Дегунино и Головинский получили по 2,6 тысячи человек, в Дмитровском районе — более двух тысяч, а в Коптеве, Тимирязевском, Войковском и Молжаниновском районах суммарно — около 1,3 тысячи. Кроме того, в Молжаниновском районе в 2021 году полностью расселили два ветхих дома, вошедших в программу реновации.

«На сегодняшний день один из самых масштабных строительных проектов Москвы — программа реновации жилья — реализуется активными темпами во всех округах города. В частности, планомерно продвигается переселение жителей на территории Северного административного округа города Москвы, здесь новые квартиры уже получили или еще оформляют документы на переезд около 15 тысяч участников программы», — подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в САО под заселение переданы 33 новостройки, еще две введены в эксплуатацию и готовятся к заселению. Всего в округе строится 29 домов по программе реновации, столько же жилых объектов находится в проектировании.

В программу реновации в САО включено 515 домов (в 13 районах), а новое жилье получат 109 тысяч человек.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации. Ее утвердили в августе 2017 года. В программу вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

