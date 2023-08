«Армия-2023»: Политех удостоен престижной награды форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политех получил престижную награду от Министерства обороны Российской Федерации, организаторов девятого международного военно-технического форума «Армия-2023». СПбПУ отмечен как один из самых активных участников масштабного мероприятия. За первые четыре дня работы форума его посетили почти 400 тысяч человек. Стенд Политеха, наряду с крупнейшими производителями и организациями оборонно-промышленного комплекса страны, всегда был в центре внимания посетителей и участников выставки.

17 августа ректор СПбПУ Андрей Рудской принял участие в пленарном заседании на тему: «Курчатовский институт на защите Отечества. История, современность, будущее». Институт в этом году празднует 80 лет, а также 120-летие памяти его основателей — Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Вёл мероприятие президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН, Почётный доктор СПбПУ , председатель Наблюдательного совета Политеха Михаил Ковальчук.

В дискуссии приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, вице-президент РАН, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Владислав Панченко, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Собравшиеся обсудили вопросы дальнейшего развития отечественной науки, а также роль и значение Курчатовского института в развитии стратегических направлений создания новейших российских технологий. Также участники дискуссии определили приоритетные задачи, которые стоят сегодня перед научным сообществом. Лейтмотивом обсуждения стал национальный технологический суверенитет. Много говорили и о патриотизме. В Политехе этому вопросу уделяется большое внимание. И по традиции на каждом форуме «Армия» СПбПУ представляет мини-экспозицию на тему героической истории университета и рассказывает о студенческих мероприятиях, которые проходят в Политехе. Это историко-патриотический проект «Ополченцы Ленинграда», поисковые Вахты Памяти, сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного населения в зоне СВО, памятные акции, приуроченные к торжественным и траурным историческим событиям.

Как рассказал заместителя Музея истории СПбПУ Артем Соловьев в этом году Политех представил на стенде проект по изготовлению маскировочных сетей для подразделений нашей армии, проходящей службу в зоне СВО.

За последние полгода наши студенты и сотрудники сделали и отправили в зону СВО более 200 маскировочных сетей общей площадью почти 4000 тысячи квадратных метров. Маскировка серьезно снижает вероятность опознания и обнаружения войск, техники, сооружений. По сути, она спасает жизни наших бойцов. Ко мне подходили участники форума, в том числе иностранцы. Они интересовались наработками и технологией изготовления сетей. Многие из них планируют наладить процесс плетения в своих регионах .

Среди исторических экспонатов мини-выставки особенно выделяется омметр времён Первой мировой войны. Это измерительный прибор, который проверял «разрыв» электрических цепей и их элементов. В 1916 году Главное военно-техническое управление Военного ведомства Российской империи выдало Политехническому институту заказ на изготовление 1385 омметров. Заказ был выполнен в срок и качественно.

