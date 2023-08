VR-тур и путешествие во времени: посетители Московского урбанфорума в «Лужниках» узнают о лифтовом хозяйстве столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Посетители фестиваля городского хозяйства, который проходит в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, смогут отправиться в виртуальный тур по индустриальному центру компании — производителя лифтового оборудования.

С помощью технологий дополненной реальности горожане пройдутся по цеху, увидят работу каждого станка и узнают о разных моделях лифтов в выставочном зале. В каждую кабину можно будет зайти, изучить характеристики и особенности новых моделей.

Инсталляция «Назад в будущее» позволит совершить путешествие во времени и узнать интересные факты об истории и современном производстве лифтов, о преимуществе новых моделей.

Первый лифт, а не просто подъемный стул, был сконструирован Иваном Кулибиным для Екатерины II в 1793 году. В нем в качестве привода использовалась мускульная сила слуг. Каждый желающий сможет переместиться в прошлое и с помощью рычага с веревкой проверить свою силу и определить, на какой этаж он смог бы поднять лифт императрицы.

Интерактивная зона подготовлена специалистами АО «Мослифт». Это крупнейшая сервисная лифтовая компания России, которая отвечает за эксплуатацию и обслуживание 2/3 столичных подъемников. Она выполняет работы полного цикла — от проектирования, производства, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования до технического обслуживания, диспетчеризации и демонтажа. Для повышения надежности работы лифтового оборудования компания разработала системы цифрового контроля состояния подъемников, также постоянно совершенствуются каналы обратной связи.

«Стрижи» — быстрые и безопасные

Компания выпускает два вида пассажирских лифтов «Стриж» — с машинным помещением и без него, грузоподъемностью от 400 до 1600 килограммов и скоростью подъема от одного до 1,6 метра в секунду.

Преимущество «Стрижа» — дверной проем шириной 800 миллиметров, который можно встроить в имеющуюся шахту лифта без существенных доработок. Такие модели подходят для домов с узким проемом — 600 миллиметров. После его расширения лифтом могут пользоваться маломобильные пассажиры и жители с детскими колясками.

Лифты выпускаются с антивандальным порошковым покрытием. Они также могут иметь керамическое покрытие, которое по долговечности превосходит аналоги в 10 раз и сохраняет внешний вид более чем на 50 лет. Такие подъемники стойки к большинству красителей и клеев: любое загрязнение с них легко удаляется.

Кроме того, компания производит УФ-рециркуляторы. Они обеззараживают воздух в замкнутом пространстве, подавляют активность микроорганизмов и препятствуют распространению инфекционных заболеваний. По желанию заказчика лифты могут оборудовать видеосвязью. Сейчас выпускают до 1,5 тысячи лифтов в год.

Новые модели лифтов

Компания успешно решает задачи по импортозамещению. Ее специалисты разработали и запустили в серийное производство четыре новые модели лифтов: панорамные, медицинские, малогрузовые и подъемники на тяговых ремнях.

Медицинские лифты имеют большую грузоподъемность, ширина проемов в них увеличена до 1400 миллиметров, а кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали. В них установлены автоматические двери вместо распашных, системы высокой точности остановки и бесперебойного питания, малошумные контакторы в станции управления и механизмах дверей, безредукторные лебедки и обеззараживающие УФ-рециркуляторы.

Обзорные панорамные лифты премиум-класса предназначены для торговых и бизнес-центров. Они изготовлены из многослойного небьющегося стекла с антивандальными характеристиками и смарт-стекла, которое позволяет управлять прозрачностью в зависимости от времени, погоды и желания заказчика.

Еще одна новинка — лифты на тяговых ремнях. Они практически бесшумны и экологичны, поскольку вместо стальных канатов в них использованы армированные полиуретановые ремни.

Малые грузовые лифты грузоподъемностью до 250 килограммов позволяют перемещать грузы в детских садах, больницах, библиотеках и других социальных учреждениях.

Сегодня специалисты компании разрабатывают лифты, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду, сейчас средний показатель — 1–1,6 метра в секунду.

Собственное производство

Еще одно достижение компании — производство собственных комплектующих. Она начала выпускать рекуператоры электроэнергии на суперконденсаторах. Это устройство позволяет накапливать дополнительную энергию при движении загруженной кабины вниз, пустой вверх и во время торможения. Рекуператоры позволяют экономить до 35 процентов электроэнергии, что в случае нештатной ситуации или при обесточивании помогает дотянуть лифт до ближайшего этажа и открыть двери. В первую очередь их стали устанавливать в медицинских учреждениях. Отечественные рекуператоры на треть дешевле импортных.

Кроме того, инженеры компании разработали вводное устройство для лифтов. Это необходимая часть любой электроустановки. Оборудование предназначено для подачи и снятия напряжения с питающих линий на вводе. Разработанное устройство отличается простотой, функциональностью, технологичностью и безопасностью. Его можно быстро смонтировать на стене машинного помещения лифта. По качеству оно не уступает зарубежным аналогам, хотя стоит значительно меньше.

