Últimas novedades: 17.08.2023, 12-28 (мск) зона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1057A0 (МЕТАЛИН1P1).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

17.08.2023

12:28

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 17.08.2023, 12-28 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора ( desde 91.79) y diapasón оценки рыночных рисков (desde 11423.05 руб ., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A1057A0 (МЕТАЛИН1P1).

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