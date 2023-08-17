Últimas novedades: Внутреннее тестирование MOEX 19 y 20 de agosto de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Уважаемые клиенты,

19 y 20 de agosto de 2023 го рынков Московской биржи будет проводиться внутреннее тестирование.

Обращаем внимание, что тестирование затронет все протоколы.

Во избежание попадания в ваши боевые системы тестовых данных, рекомендуем отключить шлюзы и терминалы от торгово-клиринговой системы на ближайшие выходные.

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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