Última actualización: 17.08.2023, 12-57 (мск) зона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105104 (РУСАЛ БО05).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

17.08.2023

12:57

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 17.08.2023, 12-57 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора ( desde 91.78) y diapasón оценки рыночных рисков (desde 11379.21 руб ., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A105104 (РУСАЛ БО05).

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