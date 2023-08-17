Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

15 de agosto de 2023 antes de la publicación назначен выпускник Государственного университета управления Сергей Багин.

Ver detalles й Республики и ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», инициированного Прези дентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Андреевич Багин родился 17 июня 1984 года в городе Углич Ярославской области. Окончил Ярославскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», клиническую ордина туру по специальности «Онкология». Кандидат медицинских наук. В 2020 году окончил ГУУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Desde 2009 hasta 2012, desde 2012 hasta 2016 ды – врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в московском Лечебно-реабилитационном центре Минздрава РФ, позже возглавил отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и ле чения Центрального военного клинического госпиталя имени П. B. Мандрыка. В 2017 году назначен главным врачом Ивантеевской центральной городской больницы, в 2021 году – главным врачом Электростальской центральной городской больницы Московской области. Работая на должности главного врача, приобрел опыт антикризисного управления, решения кадрового дефицита за счет программы привлечения и мотивации молодых специалистов, а также системы профе ссионального совершенствования кадров.

Поздравляем нашего выпускника с новым ответственным назначением!

Fecha de publicación: 17.08.2023

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