Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Gobierno de Moscú
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70 процентов работ по благоустро йству столичных дворов. Об сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоус tropezar Петр Бирюков.
«В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее вре мя выполнено более 70 процентов от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение и детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — рассказал он.
Во дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустра ивают парковки.
В рамках благоустройства меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы, причем жи тели могут принять участие в выборе их дизайна. Если позволяет площадь, во дворах устанавливают качели и беседки.
«Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения: устанавливаем фонари и торшеры с энерго сберегающими лампами», — добавил заместитель Мэра Москвы.
Важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий — озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, а где позволяет площадь, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.
По желанию жителей и при наличии необходимых условий специалисты обустраивают площадки дл я выгула домашних питомцев.
Ранее более 24 тысяч столичных дворов привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает создание необходимой инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, качествен ное освещение, благоустройство территорий.
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