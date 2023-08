50 музеев и театров смогут посетить победители программы «Миллион призов», обменяв выигранные баллы акции #ВыбираемВместе2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи — победители программы «Миллион призов» смогут посетить 50 музеев и театров столицы. Для этого нужно обменять выигранные баллы акции #ВыбираемВместе2023 на билеты.

В этом году к программе присоединилось 50 культурных учреждений столицы, среди которых музеи, театры и Московский зоопарк.

Горожане смогут на сайте программы обменять баллы на билеты в такие театры, как Театр на Таганке, «Современник», Театр Олега Табакова и другие.

За призовые баллы также можно будет попасть в музеи, среди которых Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно», усадьба Кусково.

Стать участниками акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» смогут жители столицы, принявшие участие в электронном голосовании (онлайн или с использованием терминала на избирательном участке) на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

На странице акции #ВыбираемВместе2023 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, партнерах, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Победители смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю) и обменять их на покупки у партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября.

Победители получат СМС-сообщения о выигрыше. До 25 сентября нужно будет активировать уникальный код участника, чтобы получить призовые баллы. Их можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Благодаря акции #ВыбираемВместе2022 в прошлом году москвичи-победители более четырех тысяч раз обменяли выигранные баллы на призы от столичных театров и музеев.

