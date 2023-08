33 валуна и многолетники: на Ленинском проспекте создадут рокарий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В сквере между домами 69 и 73/8 на Ленинском проспекте появится рокарий. Его создадут в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта.

«Сейчас в сквере растут взрослые деревья, разбит газон. Местные жители обратились с просьбой сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые. Чтобы создать красивый ландшафтный дизайн и уютные места для отдыха, решено было обустроить рокарий — каменистый цветник, в котором преобладают многолетние растения разных сортов», — рассказал заместитель руководителя городского Департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Рокарий будет состоять из двух частей площадью почти 10 и 30 квадратных метров. По периметру цветника сделают обрамление из пониженного бордюрного камня. Прилегающую территорию выложат гранитной плиткой и приведут в порядок существующий газон.

Для создания рокария будет использовано 33 валуна: 30 диаметром 20–40 сантиметров, два — 40–60 сантиметров и один — 60–80 сантиметров. Их в художественном порядке разместят на подготовленном месте. Для устройства основания на уплотненный грунт слоями уложат щебень, песок и плодородный грунт. Сверху засыплют гальку или гранитный отсев.

«Растения высаживаются среди валунов. Они подбираются так, чтобы создавать гармоничные цветовые сочетания. На Ленинском проспекте рокарий выполнят в красивой розово-фиолетовой гамме. При выборе растений учитывается также непрерывность цветения: одни многолетники сменяют другие. Всего их будет около 150», — отметил Михаил Никифоров.

Цветение будет начинаться в апреле — мае: распустятся белые цветы пахизандры верхушечной и ясколки Биберштейна. В июне придет время для бело-розового кизильника, флокса шиловидного и астильбы Арендса. В июле горожан будут радовать нежно-розовая спирея, ярко-розовая камнеломка Арендса и фиолетовые колокольчики. В августе настанет очередь темно-фиолетового шалфея дубравного. А попрощаются с летом в сентябре бело-розовые цветы флоксов. Ярко-зеленые акценты в эту гамму привнесут хвойные — сосна горная и можжевельник казацкий.

Во время благоустройства сквера сохранят все существующие деревья и кустарники, а также дополнительно высадят красный клен и иргу. Для комфортного отдыха рядом с рокарием установят скамейки и урны.

Вечерами освещать территорию будут фонари высотой пять метров. Особую красоту ландшафтной композиции придаст архитектурно-художественная подсветка. Для этого установят небольшие светильники высотой около одного метра.

Завершить устройство рокария планируют в сентябре.

