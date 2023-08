17.08.2023 “Silna Biało-Czerwona” – DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Na 70 piknikach wojskowych zoprganizowanych w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju mogliśmy podziwiać sprzęt wojskowy kupiony w ostatnich latach, m.in. czołgi Abrams, Leopard czy K2, armatohaubice Krab, kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Langusta, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad czy moździerze samobieżne Rak. Do każdego z pojazdów można było wejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, przy okazji przez chwilę wczuć się w rolę żołnierza pełniącego służbę np. wojskach pancernych. Dla uczestników była to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Dodatkową atrakcją była możliwość bezpośredniego kontaktu z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych, na których czekało mnóstwo atrakcji m.in. tory sportowe z przeszkodami, tory saperskie „mały saper”, kąciki z kolorowankami i komiksami, simulatorio dachowania 3D, simulatorio VR jazdy czołgiem i lotu F16, gry i quizy wojskowe. Na odwiedzających czekał również poczęstunek – wojskowa grochówka i chleb żołnierski prosto z pieca. Każdy, bez względu na wiek, znalazł coś dla siebie. W ciągu czterech dni w wydarzeniach organizowanych z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego udział wzięło łącznie kilkaset tysięcy osób.

Największą atrakcją Święta Wojska Polskiego była Wielka Defilada „SILNA BIAŁO-CZERWONA” na Wisłostradzie. Zaprezentowaliśmy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz blisko 100 statków powietrznych w asyście 2000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych którym towarzyszyli żołnierze wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce.

Po raz pierwszy w historii defilad wojskowych, widzowie mogli podziwiać czołgi M1A1 Abrams, kupione w Stanach Zjednoczonych, czołgi K2 i haubice samobieżne K9 z Korei Południowej, wyrzutnie rakietowe HIMARS, a także zestawy ob rony powietrznej Patriot stanowiące elemento polskiego systemu “WISŁA”. Wśród sprzętu polskiej produkcji zobaczyliśmy m.in. samobieżne armatohaubice Krab, nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transporte opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K czy lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie podziwialiśmy nowoczesne, lekkie, wielozadaniowe samoloty FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, samoloty transportowe czy nowe śmigłowce w barwach Sił Zbrojnych RP – AW149 oraz AW101, łącznie bli sko 100 statków powietrznych. Na zakończenie defilady na widzów czekała niespodzianka – nad głowami zebranych przeleciały dwa amerykańskie wielozadaniowe myśliwce V generacji F- 35, prowadzone przez polskiego Jastrzębia F-16.

Wielką Defiladę „Silna Biało-Czerwona” oglądały setki tysięcy osób zgromadzonych przy Wisłostradzie i pobliskich skarpach oraz przed telewizorami. Na żywo defilada transmitowana była przez największe stacje telewizyjne TVP 1, TVP Info, TVN24 y Polsat News. Święto Wojska Polskiego zgromadziło przed telewizorami niemal 3 miliony widzów.

Na tę uroczystość akredytowało się w sumie 350 dziennikarzy, sprawozdawców, operatorów kamer, realizatorów dźwięku oraz pozostałych członków zespołów reporterskich z 30 największych polskich i zagranicznych agenc ji informacyjnych i fotograficznych, stacji telewizyjnych i radiowych.

Tłumy Polaków na defiladzie, żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, najnowocześniejszy wojskowy sprzęt, tysiące żołnierzy, którzy w Święto Wojska Polskiego, każdego dnia na granicy strzegą be zpieczeństwa naszej Ojczyzny. „Silna BIAŁO-CZERWONA” -DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

