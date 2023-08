«Экономика Москвы»: на Московском урбанфоруме в «Зарядье» пройдет открытый лекторий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума пройдет лекторий «Экономика Москвы» — цикл открытых лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«Открытый лекторий — это публичные лекции с участием известных экономистов и успешных предпринимателей, популярных блогеров, финансовых консультантов и бизнес-тренеров, которые будут говорить об экономике города, о возможностях, которые дает Москва для жизни, учебы, работы и самореализации. Посетители получат уникальный шанс принять участие в диалоге со спикерами, задать интересующие вопросы, вдохновиться историями успеха. Лекции помогут москвичам и гостям города повысить экономическую и предпринимательскую грамотность и дадут полезные знания, которые они смогут успешно применять в жизни», — рассказала Мария Багреева.

Первая лекция цикла «Экономика Москвы: истории бизнес-успеха» состоится 23 августа. Известные предприниматели расскажут о том, как пройти путь от идеи бизнеса до реализации и как правильно выбрать вид предпринимательской деятельности, научат смотреть на кризисы как на точку роста и поделятся опытом построения бизнеса в Москве и за рубежом.

Вторая лекция «Экономика Москвы: просто о сложном» пройдет 28 августа. Представители города, а также известные российские экономисты и предприниматели будут говорить о том, как устроена экономика столицы, что помогает ей преодолевать кризисы и как стратегия устойчивого экономического развития влияет на предпринимательскую среду.

Завершится цикл 6 сентября лекцией «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?». Женщины-экономисты и популярные финансовые консультанты поделятся секретами управления личными финансами, познакомят с интересными и необычными способами инвестирования — от классических инвестиций до вложений в искусство и личный бренд. Они также дадут важные советы начинающим инвесторам.

Вход на лекции бесплатный, для их посещения необходимо зарегистрироваться на сайте Московского урбанистического форума.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он проходит с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж», Гостином Дворе и олимпийском комплексе «Лужники». Помимо открытых лекций об экономике, в рамках форума гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и разных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях. Получить подробную информацию о событиях форума можно на его официальном сайте.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

