Финансовые новости: Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения

Публичное обсуждение Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения Проект указания Банка России «О порядке распределения между членами профессионального объединения страховщиков уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Проект указания Банка России «О порядке приема, учета, хранения и выдачи драгоценных камней в кредитных организациях» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 10 декабря 2019 года № 5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1 – 13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 23 апреля 2014 года № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» Проект указания Банка России «О порядке ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, порядке уведомления Банка России о назначении (избрании) на должность и в состав органов управления, освобождении от должности (прекращении полномочий) в операторе по приему платежей, а также о порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 32 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, и лиц, указанных в части 3 статьи 33 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 33 указанного Федерального закона» Проект указания Банка России «О порядке и сроках исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 08.11.2021 № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» Проект положения Банка России «О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России» Проект указания Банка России «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России «О порядке расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе о перечне данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 7 декабря 2020 года № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением»

