Финансовые новости: Информация о работе платежной системы Банка России 20 и 27 августа 2023 года (17.08.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Платежная система Банка России 20 и 27 августа 2023 года будет функционировать в соответствии с графиком.
График функционирования платежной системы Банка России 20 и 27 августа 2023 года
|№ п/п
|Процедуры, выполняемые в течение дня
|Время начала
|Время окончания
|1
|Предварительный сеанс платежной системы Банка России
|10:00 по московскому времени
|11:00 по московскому времени
|2
|Регулярный сеанс платежной системы Банка России
|11:00 по московскому времени
|18:00 по московскому времени
|2.1
|Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России
|11:00 по московскому времени
|17:00 по московскому времени
|2.2
|Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России
|17:00 по московскому времени
|18:00 по московскому времени
|3
|Завершающий сеанс платежной системы Банка России
|18:00 по московскому времени
|Не позднее
19:00 по московскому времени
|4
|Период функционирования сервиса быстрых платежей
|Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)
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