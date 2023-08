Финансовые новости: Информация о работе платежной системы Банка России 20 и 27 августа 2023 года (17.08.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Платежная система Банка России 20 и 27 августа 2023 года будет функционировать в соответствии с графиком.

График функционирования платежной системы Банка России 20 и 27 августа 2023 года

№ п/п Процедуры, выполняемые в течение дня Время начала Время окончания 1 Предварительный сеанс платежной системы Банка России 10:00 по московскому времени 11:00 по московскому времени 2 Регулярный сеанс платежной системы Банка России 11:00 по московскому времени 18:00 по московскому времени 2.1 Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России 11:00 по московскому времени 17:00 по московскому времени 2.2 Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России 17:00 по московскому времени 18:00 по московскому времени 3 Завершающий сеанс платежной системы Банка России 18:00 по московскому времени Не позднее

19:00 по московскому времени 4 Период функционирования сервиса быстрых платежей Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI