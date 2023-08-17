Финансовые новости: Ежегодное нагрузочное тестирование ТКС Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Уважаемые клиенты,

9 de septiembre de 2023 ного рынков и основного сектора фондового рынка на промышленных контурах торговых площадок Московск ой биржи и СПБ Биржи.

Тестирование позволяет участникам торгов и их клиентам провести реалистичную оценку производитель ности своих систем и каналов связи при росте числа и интенсивности транзакций на рынках и эффективно план ировать возможную модернизацию инфраструктуры для устранения “узких мест”.

В приложенном документе описаны профили нагрузки, к каналам связи участников и план тестирования.

Время начала нагрузочного тестирования – 12:00 MSK. Приглашение на тестирование будет разослано отдельно.

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