Учебные программы строительных колледжей столицы станут более практико-ориентированными

Будущих строителей станут готовить в столичных колледжах по новым программам. Это необходимо для устойчивого развития экономики города и удовлетворения потребности в кадрах для строительной отрасли.

«Одними из нововведений данных программ являются уменьшение срока обучения и увеличение числа практических занятий, что позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике», — сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В этом году в трех столичных колледжах под запросы работодателей адаптировали 19 направлений подготовки. С 1 сентября по ним начнут обучаться более двух тысяч студентов образовательного комплекса градостроительства «Столица», колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова и московского колледжа архитектуры и градостроительства.

Среди самых востребованных профессий — мастер общестроительных работ, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и другие.

Изменения в процессе обучения и практической подготовки молодых кадров затронули не только образовательные организации среднего профессионального образования, но и строительные компании. Сергей Левкин сообщил, что в настоящее время Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с Департаментом образования и науки прорабатывает возможности организации практической подготовки студентов профильных колледжей.

Учитывая особенности объектов строительства и их повышенную опасность для несовершеннолетних студентов колледжей, разработчики программ предлагают альтернативные варианты прохождения практики, в том числе организацию уроков в специально оборудованных мастерских, лабораториях и на полигонах. Проводить такие занятия будут квалифицированные специалисты строительных компаний. Для студентов также организуют экскурсии и другие мероприятия на действующих объектах.

«Внедрение новых практико-ориентированных образовательных программ направлено на рост общего профессионального уровня обучающихся колледжей. Подготовка специалистов среднего звена для столичных организаций строительной отрасли — задача, ранее поставленная перед городскими властями Сергеем Собяниным», — отметил Сергей Левкин.

