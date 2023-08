Уровень безработицы в Москве снизился до 0,33 процента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уровень безработицы в Москве сократился до 0,33 процента — этот показатель стал самым низким за последние 10 лет, рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва входит в тройку регионов-лидеров России с самым низким уровнем безработицы. Столичный рынок труда успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. Сегодня безработица находится на историческом минимуме — на уровне 0,33 процента. Это рекордно низкие показатели за последние 10 лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тысячи человек. Найти подходящую работу и построить долгосрочную карьеру горожанам помогают специалисты службы занятости», — отметила Анастасия Ракова.

Сегодня в Москве количество предложений работодателей больше числа соискателей. В агрегированной базе службы занятости размещено более 450 тысяч вакансий в разных отраслях экономики. На одного соискателя приходится свыше 18 вакансий.

Найти себя и стать счастливым в профессии: как столичная служба занятости помогает москвичам строить карьеру

«Рынок труда Москвы остается рынком кандидата. Активнее всего новые кадры ищут работодатели из промышленной отрасли. При поддержке службы занятости более 200 лучших промышленных предприятий столицы ведут подбор тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов — токарей, испытателей, монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, инженеров-технологов, инженеров-конструкторов и инженеров-программистов. Востребованы как опытные, так и начинающие специалисты — студенты и выпускники профильных колледжей и вузов. Высокий спрос отмечается и в ИТ-сфере. Компании ведут подбор фронтенд- и бэкенд-разработчиков, QA-инженеров, менеджеров ИТ-продуктов, DevOps-инженеров, ИТ-архитекторов и графических дизайнеров. С развитием в городе сферы информационных технологий, цифровизации и автоматизации рабочих процессов появляется больше вакансий для разработчиков нейросетей и специалистов по машинному обучению», — добавила Анастасия Ракова.

Традиционно востребованы специалисты сферы услуг — представители индустрии красоты, фитнес-тренеры и спортивные инструкторы, менеджеры по туризму, технологи в сфере общественного питания, бариста и помощники по хозяйству.

Спрос на персонал сохраняется и в торговле, в том числе в электронной коммерции. При поддержке службы занятости крупнейшие сети магазинов подбирают мерчандайзеров, продавцов-консультантов, специалистов клиентского сервиса, администраторов торгового зала, менеджеров интернет-магазинов, контент-разработчиков на маркетплейсах и работников пунктов приема и выдачи заказов.

В транспортно-логистической отрасли компании ждут водителей разных категорий, операторов связи, логистов, машинистов электропоездов и экспедиторов.

Новые партнеры службы занятости предложат около тысячи вакансийСтоличная служба занятости предлагает выпускникам более 1,6 тысячи вариантов стажировок

«В июле 2023 года впервые с февраля прошлого года в столице количество принятых на работу сотрудников превысило число уволенных. Разница между ними составила 38,5 тысячи человек. Наибольший показатель в прошлом месяце зафиксировали в оптовой торговле — 6,3 тысячи человек. Прежде всего это касалось сферы онлайн-продаж, поставок стройматериалов и промышленного оборудования», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в розничной торговле число нанятых сотрудников превысило число уволенных на 4,3 тысячи человек. В основном на это повлияли продовольственные сети и магазины с товарами повседневного спроса. В сфере общественного питания количество принятых человек на 3,4 тысячи превзошло число уволенных, в строительстве разница составила 3,3 тысячи человек, а в финансовом секторе — две тысячи человек.

По итогам семи месяцев 2023 года такая же положительная динамика наблюдается в отрасли обрабатывающего производства, где за этот период было нанято на 8,2 тысячи больше работников, чем уволено. В области разработки программного обеспечения разница составила 1,5 тысячи человек, а в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — тысячу сотрудников.

Определить свои сильные стороны и возможности для профессионального роста можно на площадке Московского урбанистического форума «Офис будущего». Здесь гости знакомятся с востребованными в ближайшие десятилетия профессиями и узнают, какие универсальные навыки нужно развить, чтобы оставаться конкурентоспособными специалистами.

«Офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Куусинена, дом 2, строение 1. Центр для начинающих предпринимателей работает по адресу: улица Шаболовка, дом 48. Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера», который находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

