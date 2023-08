Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Информацию обо всех этапах работы с заявлением в столичный Департамент городского имущества москвичи получают теперь по электронной почте, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ежемесячно в ведомство поступает большое количество обращений от горожан в сфере имущественно-земельных отношений. Для удобства им отправляют уведомления о статусе работы с их заявлением. Так жители могут узнать, что оно получено, зарегистрировано, принято к рассмотрению, а также о том, готов ли ответ.

«До недавнего времени рассылка велась только по СМС, что было не всегда удобно, поскольку не все граждане оставляют номер телефона. Поэтому от москвичей поступали запросы о статусе рассмотрения их заявок. В мае этого года мы модернизировали систему оповещения — теперь рассылка приходит и по электронной почте на адрес, указанный заявителем в обращении. За три месяца горожане получили уже более 82 тысяч таких уведомлений», — рассказал Максим Гаман.

Сейчас в Департамент городского имущества можно обратиться при помощи сервиса «Электронная приемная» на mos.ru, а также отправив бумажный документ по почте или опустив его в ящик для обращений, установленный в службе одного окна ведомства. Если в обращении указан адрес электронной почты, то все сообщения будут поступать на него.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI