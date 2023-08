Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» 18 августа специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» проведут тематический день, посвященный электричеству. В рамках развлекательной программы посетители поучаствуют в мастер-классах, флешмобах, конкурсах и квесте.

Гости праздника смогут увидеть битву иллюзионистов и выступления артистов. Для любителей музыки на площадке будет работать диджей. Юные гости примут участие в мастер-классах, на которых узнают про принципы работы электричества и возобновляемые источники энергии. Ребятам покажут солнечную панель, динамо-машину и ветрогенератор. На практическом занятии их научат добывать электричество из картошки. На мастер-классе по созданию световых городских декораций гости смогут сделать схему со светодиодом и распечатать на 3D-принтере светодиодную накладку.

Кроме того, энергетики предложат посетителям заняться сайклингом, нанести на стену граффити, сделать фото на тематическом стенде, поучаствовать в квесте и получить памятные призы.

Узнать о работе столичных энергетиков можно на фестивале городского хозяйства в «Лужниках» и в другие дни работы Московского урбанистического форума, кроме понедельников. С развитием столичного энергетического комплекса за последние годы посетителей знакомят в павильоне комплекса городского хозяйства.

Стать инженером и разработать дизайн трансформаторной подстанции: что приготовили столичные энергетики для гостей Московского урбанфорума

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI