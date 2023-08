Узнать все о триколоре и поучаствовать в исторической викторине: как отметить День Государственного флага России на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кого считают автором триколора, где впервые был поднят этот флаг и какое отношение к нему имеет кораблестроение, можно узнать на мероприятиях ВДНХ, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. Они пройдут 22 августа в нескольких павильонах выставки. Гости смогут поучаствовать в исторической викторине и экскурсии, увидеть выступление всадников, послушать стихи в исполнении роботов и узнать удивительные факты о космосе. Большинство мероприятий проведут бесплатно. Для участия в некоторых из них нужно будет предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.

Как и когда появился государственный флаг России и кого принято считать официальным автором триколора? Об этом расскажут на экскурсии в музее славянской письменности «Слово». Она пройдет 22 августа, начало в 19:00. Экскурсанты познакомятся с историей предшественников российского флага — княжеских стягов времен Древней Руси и знамен XVI-XIX веков. Кроме того, они увидят рукописные и печатные материалы, в которых рассказывается о становлении Русского государства. Мероприятие пройдет бесплатно. Регистрация открыта по ссылке.

День Государственного флага Российской Федерации отметят и в Центре национальных конных традиций. 22 августа в 18:00 на выводном круге всадники Кремлевской школы верховой езды покажут свою авторскую программу. Они продемонстрируют владение различными видами традиционного казачьего оружия и джигитовку. Вход бесплатный, регистрация не нужна.

Сыграть в лапту, раскрасить большой триколор и поучаствовать в викторине можно будет на выставке достижений робототехники «Робостанция». 22 августа с 11:00 до 20:00 там состоится большая праздничная программа. В 11:00 робот Юниверсал поприветствует собравшихся гостей и торжественно поднимет российский флаг. Затем робот-актер Теспиан прочитает стихи о России, а робот Борис пригласит поучаствовать в тематической викторине. Отвечая на его вопросы, посетители смогут продемонстрировать свои знания по истории. Кроме того, каждый сможет оставить памятное пожелание и раскрасить большой триколор. А в 15:00 гостей пригласят сыграть в старинную русскую забаву — лапту. В этот день на «Робостанции» раздадут более трех тысяч флагов. Вход на выставку — по билетам. Их можно приобрести в кассе «Робостанции» или онлайн на официальном сайте ВДНХ.

Узнать интересные факты из отечественной истории покорения космоса приглашает центр «Космонавтика и авиация». 22 августа в 19:00 здесь проведут экскурсию «Космические города России». Посетителей ждет рассказ о российских городах, в которых работают предприятия ракетно-космической отрасли, и о последних научных разработках. Мероприятие пройдет бесплатно. Вход по предварительной регистрации.

День Государственного флага Российской Федерации был утвержден в 1994 году, хотя сам триколор имеет более давнюю историю. По мнению историков, впервые он упоминается в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. Тогда на воду был спущен парусный фрегат «Орел», на борту которого подняли этот флаг. 22 августа российскому триколору исполняется 354 года.

В честь праздника в столице пройдут различные мероприятия. Горожан и гостей Москвы ждет концерт в «Лужниках». Свои программы подготовили библиотеки, культурные центры и музеи. Следить за расписанием событий можно в разделе «Афиша» портала mos.ru.

