Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Кого считают автором триколора, где впервые был поднят этот флаг и какое отношение к нему имеет к ораблестроение, можно узнать на мероприятиях ВДНХ, посвященных Дню Государственного флага Ро ссийской Федерации. Они пройдут 22 августа в нескольких павильонах выставки. Гости смогут поучаствовать в исторической викторине и экскурсии, увидеть выступление всадников, пос лушать стихи в исполнении роботов и узнать удивительные факты о космосе. Большинство мероприятий проведут бесплатно. Для участия в некоторых из них нужно будет предварительно зарегистрироваться или приобрести би лет.

Как и когда появился государственный флаг России и кого принято считать официальным автором т ¿ricolor? Об этом расскажут на экскурсии в музее славянской письменности «Слово». Desde el 22 de agosto hasta las 19:00. Экскурсанты познакомятся с историей предшественников российского флага — княжеских стягов времен Д ревней Руси и знамен XVI-XIX веков. Кроме того, они увидят рукописные и печатные материалы, в которых рассказывается о становлении Рус ского государства. Мероприятие пройдет бесплатно. Регистрация открыта по ссылке.

День Государственного флага Российской Федерации отметят и в Центре национальных конных традиц yo. 22 de agosto a las 18:00 на выводном круге всадники Кремлевской школы верховой езды покажут свою авторскую программу. Они продеufor. Вход бесплатный, регистрация не нужна.

Сыграть в лапту, раскрасить большой триколор и поучаствовать в в викторине можно будет на выставке достижений робототехники «Робостанция». 22 de agosto a las 11:00 a las 20:00 hasta las 22:00 horas. A las 11:00 робот Юниверсал поприветствует собравшихся гостей и торжественно поднимет российский флаг. Затем робот-актер Теспиан прочитает стихи о России, а робот Борис пригласит поучаствовать в тематичес кой викторине. Отвечая на его вопросы, посетители смогут продемонстрировать свои знания по истории. Кроме того, каждый сможет оставить памятное пожелание и раскрасить большой триколор. A las 15:00 гостей пригласят сыграть в старинную русскую забаву — лапту. В этот день на «Робостанции» раздадут более трех тысяч флагов. Вход на выставку — по билетам. Их можно приобрести в кассе «Робостанции» или онлайн на официальном сайте ВДНХ.

Узнать интересные факты из отечественной истории покорения космоса приглашает центр «Космонавтика и ави ция». 22 de agosto a las 19:00 a las 19:00 horas. Посетителей ждет рассказ о российских городах, в которых работают предприятия ракетно-космической отрасли, и о последних научных разработках. Мероприятие пройдет бесплатно. Вход по предварительной регистрации.

День Государственного флага Российской Федерации был утвержден в 1994 году, хотя сам триколор имеет более давнюю историю. По мнению историков, впервые он упоминается в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Рома nova. Тогда на воду был спущен парусный фрегат «Орел», на борту которого подняли этот флаг. 22 августа российскому триколору исполняется 354 года.

В честь праздника в столице пройдут различные мероприятия. Горожан и гостей Москвы ждет концерт en «Лужниках». Свои программы подготовили biblias, культурные центры имузеи. Следить за расписанием событий можно в разделе «Афиша» портала mos.ru.

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