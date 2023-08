Студенты СПбГАСУ – призёры конкурса «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Инклюзивный жилой комплекс «INCLUDE»

В Минстрое России 4 августа наградили призёров VII Всероссийского открытого конкурса с международным участием «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23». Участников церемонии приветствовали министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. Памятные призы и дипломы вручали первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаил Викторов и ректор Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Павел Акимов.

В номинации «Студенческие проекты с использованием информационного моделирования в жилых зданиях» команда СПбГАСУ с проектом «Инклюзивный жилой комплекс “INCLUDE”» заняла второе место.

В состав команды вошли студенты Мерседес Тропилло (архитектурный факультет), Адриан Беляков (строительный факультет), Пётр Щуров, Игорь Рогаль, Александра Светлицкая и Константин Тимуков (факультет инженерной экологии и городского хозяйства), Мария Тегай (факультет экономики и управления). Руководители проекта – Инна Суханова, декан ФИЭиГХ, и Никита Горовой, ассистент кафедры информационных систем и технологий.

Игорь Рогаль представил проект на VII Всероссийской конференции «Лучшие практики технологий информационного моделирования в России», которая проходила 2–3 августа в рамках подведения итогов конкурса «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23».

«Впечатлений очень много! Было интересно послушать презентации не только строительных компаний, но и компаний, разрабатывающих программное обеспечение для строительной отрасли», – поделился впечатлениями Игорь Рогаль.

Слева направо: президент НОТИМ Михаил Викторов, студент СПбГАСУ Игорь Рогаль и ректор МГСУ Павел Акимов

Экспертный совет отметил высокий профессиональный уровень работы. Концепция жилого дома основывается на трёх принципах.

Первый – устойчивое развитие. При проектировании использовались материалы, полученные из переработанных отходов. Например, из них выполнены стеклянные элементы и резиновые покрытия площадок. В каждом разделе проекта применялись энергоэффективные решения: снижение нагрузки на систему отопления, использование рекуперации теплоты в системах вентиляции, энергосберегающие лампы с датчиками движения.

Второй – активная общественная жизнь в доме: в объекте запроектированы общественная библиотека, скульптурная и художественная мастерские, а также зимний сад, где можно заниматься садоводством круглый год. Эти пространства способствуют укреплению соседской общины.

Третий принцип – инклюзивность. Для маломобильных групп граждан предусмотрены специально оборудованные квартиры и мастерские для реабилитации. Люди с особенностями могут трудоустроиться в инклюзивном кафе на первом этаже.

Поздравляем нашу команду с призовым местом и желаем дальнейших успехов!

Конкурс проходит с 2016 г. при поддержке Минстроя России по инициативе НОТИМ и Комиссии по цифровизации Общественного совета при Минстрое России. В этом году на конкурс по 12 номинациям было направлено 190 проектов практически из всех регионов страны. Экспертным советом в шорт-лист были отобраны 34 проекта и 12 студенческих работ из 19 регионов.

