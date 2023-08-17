Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Три столичных стартапа представят свои разработки на встрече участников альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки» (G20). Она проходит с 17 по 19 августа в Бангалоре. В мероприятии ежегодно принимают участие представители правительств и бизнеса, которые демонстрир уют лучшие цифровые решения для развития мировых экономик.

В этом году Россия представит шесть стартапов. Министерство экономического развития России вместе с Агентством инноваций Москвы и экспертами отобра ли их по шести направлениям, таким как «Финансовые технологии», «Технологии в области здравоохранения», « Безопасная цифровая инфраструктура», «Образовательные технологии», «Технологии в сфере сельского хо зяйства» y «Экономика замкнутого цикла».

«Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых конс ультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности. Все решения инновационны и при этом просты в использовании, что делает их привлекательными для потенциальных клиентов», — рассказала

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Так, цифровые кабинеты для инвестиционных советников уже используют в Белоруссии и Казахстане. Платформа обеспечивает безопасность, предоставляет аналитику и отчетности, автоматизирует исполнен ие индивидуальных рекомендаций и помогает масштабировать бизнес.

Другая столичная разработка — сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности — позво ляет педагогам проводить занятия по школьным предметам в VR-формате и взаимодействовать с ци фровыми двойниками учеников. Любой чертеж или формулу можно представить на виртуальном уроке в виде объемной модели. У приложения простой интерфейс, и для его использования не нужно владеть навыками программир ования.

«Página de inicio de sesión atel. В этом плане мероприятия для стартапов, организованные в рамках международных форматов, — это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки роста. Минэкономразвития при поддержке ключевых институтов развития страны, включая Агентство инноваци й Москвы, уже третий год подряд стимулирует rosссийских стартаперов по максимуму использовать такие возможности. Эта рабо regalo

Специалисты отбирали участников по ряду критериев. Одним из главных условий стало наличие реального продукта, прошедшего тестирование и имеющег о перспективы на индийском рынке. Компания также должна была иметь сильную команду, положительную финансовую историю и хоро шую репутацию, а также опыт работы не менее двух лет.

В tel. мацию мировых экономик и решение глобальных задач. Эксперты оценят уникальность представленных проектов и потенциал для выхода en los métodos е рынки. Лучшие проекты попадут в «Белую книгу» (аналитический отчет с пояснением основных понятий и пр имерами на конкретную тему). Кроме того, российские компании смогут привлечь инвестиции и найти партнеров за рубежом.

Агентство инноваций Москвы создано столичным Departamento de preparación e innovación. Оно объединяет представителей города и бизнеса, чтобы они могли вместе разрабатывать, тестироват ь и внедрять высокотехнологичные решения.

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