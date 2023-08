Собянин на заседании Госсовета рассказал о развитии московского транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на популярность общественного транспорта в больших городах, таких как Москва, где он более быстрый, доступный и экономичный.

«Таким примером, даже эталоном, можно сказать, безусловно, является столица России — Москва. Сегодня мы с Сергеем Семеновичем Собяниным посетили выставку “Год нового транспортного каркаса”, и руководитель Московской области там был, и “РЖД”. Надо сказать, что сама выставка и то, что делается в Москве, безусловно, впечатляет — и не только масштабными перспективами, но, главное, реальными, видимыми достижениями столицы», — отметил Владимир Путин.

Мэр Москвы поблагодарил Президента России за поддержку в развитии транспортного комплекса столицы. По словам Сергея Собянина, до недавнего времени в работе общественного транспорта «царил настоящий хаос»: автобусы ходили по выгодным маршрутам, было много нелегальных маршруток и такси. На сегодняшний день в Москве удалось построить эффективную транспортную систему.

«Выстроена система, при которой все автобусы — и водители автобусов, и автобусные предприятия лишены права работать с наличкой, только безналичные расчеты, только электронная карта, в том числе “Тройка” в первую очередь, и единая система заказа транспортной работы. Все деньги поступают в единый центр, а дальше оплачивается транспортная работа в зависимости от пробега и выполнения графика», — рассказал Сергей Собянин.

Для того чтобы обеспечить эффективное использование общественного транспорта, автобусные парки Москвы перевели на сервисные контракты. Выход автобусов на линии, ремонт, обслуживание обеспечивает производитель. Сейчас коэффициент выхода автобусов на линии в столице поднялся на 15 процентов. «Это означает, что на 15 процентов нам меньше стало необходимости в закупке автобусов. В общем, в таком масштабе это тоже серьезные ресурсы», — добавил Мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о модернизации системы городского такси. Сейчас ежедневно в Москве такси перевозит полтора миллиона пассажиров. Многие отказываются от личного транспорта, потому что такси сегодня достаточно качественное, и по сроку подъезда к клиенту оно занимает одно из лучших мест в мире.

Развитие транспортной системы приводит к появлению и новых задач, которые нужно решать. Одна из них связана с бурным развитием электротранспорта. Только за 2023 год прирост составит 3,5 раза. В связи с этим необходимо устанавливать доли таксомоторных перевозок, каршеринга на электрических автомобилях. Это позволит плавно перейти с одного вида транспорта на другой, а отечественные производители смогут точно оценивать объемы потребления.

Кроме того, по словам Мэра Москвы, было бы правильным установить для электромашин отдельный экологический класс.

«Сегодня это одна из самых экологически чистых машин, но тем не менее экологического класса они не имеют», — добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также акцентировал внимание на состоянии системы силовых электросетей на городских и федеральных трассах, на которых нет силовых кабелей для электрозаправок. В связи с этим следует предусмотреть возможность подвода достаточных мощностей электроэнергии для будущих заправок.

Сейчас в Москве около трех тысяч разных электрозаправок, причем всего около 400 из них муниципальные. Все они работают по своим стандартам. «В отличие от бензиновых заправок они работают на информационных платформах, по которым заказывается и объем мощностей, и время заправки. В результате и автомобилисты, и такси, которые работают на электромашинах, сталкиваются с тем, что должны лавировать в разных информационных системах. Поэтому стоит уже установить единые требования, федеральные требования к информационным системам владельцев заправок, чтобы любой владелец машины — такси, каршеринга или автобуса — мог свободно заправляться, пользуясь едиными подходами к информационным системам», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также уточнил, что перевозки общественным транспортом, особенно в сельской местности, могут быть структурированы. В больших городах — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках — достаточно компактно расположено население. В результаты перевозки общественным транспортом эффективны: тарифов практически хватает, есть субсидии для того, чтобы своевременно обновлять подвижной состав, но что касается сельской местности, там ситуация значительно сложнее.

«Мы проводим эксперимент такой условной маршрутки — это что-то смежное между маршруткой и системой такси, сервиса такси, — когда на специально созданной информационной системе с помощью искусственного интеллекта набирается количество заявок людей, которые хотят выехать из определенного района. Дается задание автобусам маленькой вместимости, чтобы они выстроили маршрут так, как удобно людям, и в то время, когда это удобно, — собирали и довозили до точки, куда им нужно доехать», — сказал Сергей Собянин.

Эта система продолжает совершенствоваться. «По большому счету, это, во-первых, хороший опыт для других регионов — мы могли бы поделиться информационными системами, платформой для этого. Необходимо дать поручение, чтобы мы с правовой точки зрения рассмотрели этот вид транспорта, потому что сегодня он вообще практически не регулируется: это и не такси, и не автобусы. Надо его отрегулировать так, чтобы он был в легальной плоскости, работал. В принципе это хороший формат работы для сельской местности», — заключил Мэр Москвы.

